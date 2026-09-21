El Atlético de Madrid se burla de Mourinho con una hoja impresa: «Basta de acoso a los árbitros»

El derbi de Madrid, disputado ayer por la tarde en el Riyadh Air Metropolitano, ha desatado mil polémicas. El Atlético ganó 2-1 gracias a los goles de Grimaldo de penalti y David, en su tercer gol consecutivo. Fue inútil el cabezazo de Rudiger en los minutos de descuento. Pero lo que hizo saltar chispas fueron dos intervenciones no señaladas por el VAR y el árbitro, en la primera mitad, sobre unas faltas evidentes de Romero y Kang-In Lee.





LA RESPUESTA DEL ATLÉTICO - En la rueda de prensa posterior al partido, José Mourinho se presentó con dos hojas que mostraban las faltas en cuestión, acusando al árbitro del partido de ser: «Un pobrecillo que ha arbitrado partidos modestos». No se hizo esperar la respuesta del Atlético, que hace unos minutos publicó en sus redes sociales un vídeo de una impresora imprimiendo una hoja con el rostro de Mourinho y un mensaje inequívoco: «Basta ya de acoso a los árbitros».





LA REFERENCIA - La referencia del equipo de redes sociales del Atlético es quirúrgica. Al término del duelo en el Riyadh Air Metropolitano (decidido por el penalti transformado por Grimaldo y por el ex de la Juve Jonathan David), Mourinho se había presentado en rueda de prensa con una de las suyas, mostrando a los periodistas unas hojas impresas con las fotos de dos supuestas faltas de expulsión no sancionadas por el árbitro (acciones de Cuti Romero y Kang-in Lee). «Podríamos ahorrarnos la rueda de prensa, la historia del partido está toda aquí», había dicho el entrenador del Real Madrid, furioso por la expulsión de Dean Huijsen al inicio de la segunda parte. Los colchoneros, que no son nuevos en respuestas de este tipo en redes sociales (basta pensar en el caso del mercado de verano entre Julian Alvarez y el Barcelona), utilizaron la imagen del mismo medio tecnológico del Special One, la impresora, para pedir el fin de las continuas presiones sobre el colectivo arbitral.