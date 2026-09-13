El Atlético de Madrid recuperó la senda de las victorias tras imponerse este domingo a su anfitrión, la Real Sociedad, por 3-0, en la quinta jornada de LaLiga.

El Atlético de Madrid había caído ante el Athletic Bilbao por un contundente 3-0 en LaLiga, antes de volver a perder frente al Liverpool por 2-1 en la Liga de Campeones, para regresar hoy a las victorias.

Los tres goles del Atlético los marcaron Alejandro Grimaldo (84', de penalti), Jonathan David (min. 90) y Giuliano Simeone (90+5).

El Atlético de Madrid elevó su cuenta a 10 puntos en la cuarta posición de la clasificación de LaLiga, a dos puntos del Real Madrid, segundo clasificado, y a 5 puntos del Barcelona, líder, mientras que la Real Sociedad se quedó con 7 puntos en el duodécimo puesto.

La primera mitad del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid terminó con empate a cero tras un primer tiempo igualado, con periodos de dominio alterno y un ligero control por parte de los locales, además de escasas ocasiones claras.

Las ocasiones más peligrosas fueron para la Real Sociedad, con un remate de cabeza de Sucic tras un córner y un tiro libre de Sergio Gómez, mientras que las oportunidades del Atlético incluyeron un cabezazo de Hojlund y un disparo de Kang In Lee.

La segunda mitad también comenzó con equilibrio entre ambos equipos, pero conforme el partido se acercaba a su final, el Atlético de Madrid se negó a irse con el empate.

El Atlético de Madrid marcó 3 goles consecutivos para llevarse 3 puntos sumamente valiosos que lo situaron en el cuadro dorado de LaLiga.

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