El Atlético de Madrid iguala los números del "doblete" en la temporada 1995-96

El equipo de Simeone, "partido a partido", presenta números de campeón, sigue invicto y apenas ha encajado dos goles

El mensaje en el Atleti está claro: "Partido a partido". Por más que el periodismo nacional le cuelgue la etiqueta de favorito y por más que la clasificación no miente, los rojiblancos no quieren tomarse ningún tipo de confianza y están dispuestos a seguir pisando el acelerador. Diego Pablo Simeone sabe, mejor que nadie, que queda un mundo por jugarse. Y no hay atlético de bien que no recuerde la vieja ley no escrita de Luis Aragonés, que decía que los campeonatos se ganan y se pierden en los últimos diez partidos de la temporada.

Más allá de eso, los números del invitan a soñar a sus aficionados. Simeone y sus futbolistas son líderes en solitario del campeonato, con dos partidos menos, con un punto más que la , seis más que el y hasta doce más que el Barça. El conjunto colchonero suma 26 puntos, con un bagaje de 8 victorias, 2 empàtes y ninguna derrota, que son justo los mismos guarismos que logró el Atleti del "doblete", la temporada 1995-96, donde sumó 8 victorias y 2 empates en las primeras 10 jornadas de un torneo que acabaría ganando con 87 puntos, por delante del CF.

Eso sí, no es el mejor comienzo ni la mejor puntuación del Atleti con Simeone. En la temporada 2013-14, el Cholo y sus jugadores llegaron a los 27 puntos en 10 jornadas, unos números que acabarían dándole el título con 90 puntos finales, en aquel título que consiguió en el último encuentro, disputado en el Camp Nou, ante el FC . El gol de Godín dio el empate a los rojiblancos, que se harían con su décimo título liguero en territorio culé.

Los números actuales del Atleti son realmente inmaculados. Es uno de los cuatro equipos que quedan invictos en las cinco "grandes ligas" de Europa, sólo ha encajado dos tantos en contra en un total de diez partidos y ha anotado más goles que todos los equipos de Primera, a excepción de la Real Sociedad, que suma un tanto más. El caso es que el Atlético de Madrid va viento en popa a toda vela y que presenta números de campeón. Eso sí, en el Atleti lo tienen realmente claro. "partido a partido". Entre otras cosas, porque a nadie le dan un trofeo por ser "favorito".