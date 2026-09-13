El Atlético de Madrid gana en el tramo final un duelo soporífero ante la Real Sociedad

Real Sociedad - Atlético de Madrid terminó 0-3. El duelo transcurrió con mucha dificultad y las grandes ocasiones escasearon, pero gracias a un penalti convertido y a un gol en los últimos minutos, el equipo de Diego Simeone acabó llevándose la victoria.

El Atleti ocupa la séptima plaza tras cuatro jornadas. Ganó al Malaga CF (2-0), después empató contra el Villareal (2-2), venció al Sevilla (1-3) y posteriormente perdió frente al Athletic Bilbao (3-0).

Con respecto al duelo de la Liga de Campeones contra el Liverpool (derrota por 2-1), el entrenador Diego Simeone introdujo varios cambios para el partido de LaLiga. Así, Julian Alvarez, Koke y Pablo Barrios fueron enviados al banquillo. Morten Hjulmand, Álex Grimaldo y Ademola Lookman aparecieron esta vez en el once inicial.

Toda la primera parte terminó sin goles. Ninguno de los dos equipos generó grandes ocasiones y la posesión estuvo bastante equilibrada. Aun así, las oportunidades siguieron siendo escasas y solo un disparo fue entre los tres palos. Sergio Gómez obligó al portero Jan Oblak a intervenir.

El guion del partido no cambió cuando los dos equipos salieron del vestuario. El ataque tanto de la Real Sociedad como del Atlético fue frenado con frecuencia antes de sus respectivas áreas, por lo que las ocasiones siguieron sin llegar por el momento.

Ambos equipos apenas lograron generar ocasiones por dentro y por eso buscaron con frecuencia las bandas. Intentaron romper la igualdad con centros. Un centro del conjunto madrileño fue peinado hacia atrás y después golpeó en el brazo de Job Ochieng, tras lo cual el árbitro señaló penalti a favor del Atlético. Grimaldo adelantó con frialdad a los madrileños desde los once metros en San Sebastián.

Jonathan David se encargó de doblar la ventaja. Tras un bonito eslalon por la defensa de la Real Sociedad, el delantero canadiense mantuvo la calma y definió con tranquilidad: 0-2. Giuliano Simeone asestó el golpe definitivo al contragolpe en el minuto 95: 0-3. Con esta victoria, el club de la capital española asciende hasta la cuarta posición.