El Atlético de Madrid está a punto de cerrar el acuerdo y pagará 45 millones por un centrocampista de la Premier League

El Atlético de Madrid está cerca de fichar a João Gomes, según Ben Jacobs, de The Athletic. Dos clubes ingleses intentan arrebatarle el fichaje.

Gomes, de 25 años, llega del Wolverhampton Wanderers, recién descendido de la Premier, donde jugó 33 partidos y marcó un gol esta temporada.

Según Jacobs, ambos clubes negocian ya con intermediarios y se perfila un acuerdo verbal de unos 45 millones de euros. El experto en fichajes Nicolò Schira añade que Gomes firmará hasta 2031 con un salario anual de 4,5 millones.

Además, el Atlético negocia por Éderson: hay acuerdo verbal con el jugador, pero no con el Atalanta. Manchester United y Arsenal acechan.

La semana pasada el Atlético perdió 1-0 ante el Arsenal y quedó fuera de la final de la Liga de Campeones; la ida había terminado 1-1.

En LaLiga, el equipo de Diego Simeone es cuarto, a cinco puntos del Villarreal, y necesita recortar esa diferencia en las cuatro jornadas que quedan para alcanzar el tercer puesto.

Pese a ello, el club madrileño ya tiene garantizada su plaza en la próxima Champions, pues los cuatro primeros de LaLiga acceden directamente, mientras que el quinto va a la Europa League.