Puede que el Paris Saint-Germain no sea el único capaz de cambiar el futuro de Ferran Torres, ya que el nombre del Atlético de Madrid ha comenzado a aparecer en escena, en un giro que podría brindar al Barcelona una importante salida en sus complejas negociaciones para fichar a Julián Álvarez.

El futuro de Ferran Torres sigue en el aire en el Barcelona, mientras el jugador continúa su gira mediática en Estados Unidos, aprovechando el foco que se ha puesto sobre él tras marcar el gol decisivo en la final del Mundial ante Argentina.

Y mientras el delantero español repite que aún no ha decidido su destino de cara a la próxima temporada, todas las posibilidades siguen abiertas respecto a su futuro.

En las oficinas del Barcelona reina la expectación, a la espera del regreso del jugador a España y de su incorporación a los entrenamientos la próxima semana, cuando está previsto que se reúna con Deco y Hansi Flick para hablar sobre su futuro, o que, por el contrario, llegue una esperada llamada del Paris Saint-Germain que incluya una oferta formal para ficharlo.

El Atlético aparece en escena

Y pese a que se habla mucho del interés del Paris Saint-Germain en fichar a Ferran, el club francés no ha presentado hasta el momento ninguna oferta formal al Barcelona, mientras el nombre del Atlético de Madrid ha comenzado a aparecer como posible parte en la ecuación del jugador español.

Según lo publicado por el diario español "As" este viernes, la entrada del Atlético en el asunto de Ferran Torres podría no limitarse a un deseo independiente de fichar al delantero del Barcelona, sino que podría cruzarse directamente con las negociaciones que podrían enfrentar al club madrileño y al Barcelona en torno a Julián Álvarez.

El Barcelona mantiene desde hace tiempo su deseo de fichar al delantero argentino, pero la postura del Atlético de Madrid, reacio a desprenderse de su goleador, ha convertido la operación en algo muy complejo.

De ahí que la aparición de Ferran Torres en la mesa de negociaciones podría dar a ambas partes una nueva carta que utilizar para reactivar el asunto.

El Barcelona no quiere vender a Torres

Y pese a todo lo que se mueve en el mercado de fichajes, la postura oficial del Barcelona sigue siendo clara: el club no quiere vender a Ferran Torres, sino que planea renovar su contrato.

El plan actual consiste en aplazar las negociaciones de la renovación hasta el próximo septiembre, tras el cierre del mercado de fichajes y una vez esté clara la postura del club respecto al tope salarial y a la masa financiera. La dirección insiste en que esta fecha estaba fijada de antemano y no está relacionada con el compromiso económico estimado en unos 8 millones de euros con el Manchester City derivado de la renovación del contrato del jugador.

Al mismo tiempo, el Barcelona no tiene intención de concederle a Ferran un gran aumento de sueldo, ya que la dirección deportiva considera que el jugador se encuentra ya en el nivel salarial adecuado para su posición dentro del equipo, con la posibilidad de mejorar su contrato, pero sin un gran salto en su salario.

Y mientras el Barcelona espera la llamada del Paris Saint-Germain, la posible entrada del Atlético de Madrid en la puja por Ferran añade una nueva dimensión al asunto, especialmente si coincide con un nuevo movimiento en las negociaciones por Julián Álvarez.

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