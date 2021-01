El Atlético de Madrid contacta con el Olympique de Lyon para cerrar la cesión de Moussa Dembélé

La operación por el delantero francés sí encaja en los parámetros económicos del club colchonero para ser el recambio de Diego Costa

Los contactos entre clubes se suceden. Las conversaciones entre y Olympique de están progresando para intentar cerrar un acuerdo por Moussa Dembélé. El delantero, internacional francés, sería el elegido para ser el sustituto de Diego Costa, que decidió rescindir contrato hace días con el Atlético de Madrid. Según ha podido confirmar Goal, las conversaciones entre clubes siguen abiertas con la intención de conformar un principio de acuerdo de cesión hasta el 30 de junio. Según ha podido saber Goal, la dirección deportiva del OL ya ha recibido un sondeo por parte del Atlético de Madrid en las últimas horas. Fuentes consultadas del club rojiblanco guardan prudente silencio sobre la operación.

Se busca cesión con opción de compra posterior

El acuerdo incluiría un contrato de cesión con opción de compra por 33 millones de euros, aunque según ha podido saber Goal, el Atlético tiene la intención de que esa futura compra no tenga carácter obligatorio a finales de campaña, ya que adquirir el 100%% de los derechos del jugador es una cifra, ahora mismo, inasumible para el club colchonero. La economía del Atleti no es precisamente boyante y la intención pasa por no hipotecarse con una operación que desean cerrar con un margen amplio de libertad de elección.

Moussa Dembélé si entraría en los parámetros económicos del Atleti

El Atlético de Madrid ya excedió el límite de coste salarial aconsejable que marca , rebasando su tope, situado en 252.7 millones de euros para la temporada 2020-21. No obstante, la salida de Diego Costa y el ahorro del 50% de su ficha, unos 5 millones de euros netos, permitiría al club hacer la operación por Dembélé. El Atleti sólo podría gastar el 25% de la masa salarial que libere. Costa percibía unos 10 millones netos por temporada, luego el club, después de ahorrarse 5 "kilos" netos por su rescisión, podría permitirse afrontar una cesión para fichar al punta francés, ya que su salario por seis meses sí entraría dentro de los parámetros permitidos.

Dembélé se recupera de una lesión en el brazo

La operación,avanzada por el diario 'L'Equipe' y 'Marca', no está cerrada y tampoco es sencilla, pero podría producirse. Moussa Dembélé tiene contrato en vigor con el OL hasta junio de 2023 y su valor de mercado se estima ahora en torno a los 30 millones de euros. El futbolista, que se encuentra recuperándose de una lesión en el brazo, hace meses que está en rampa de salida de su club. Ha jugado 16 de los 18 partidos oficiales que ha disputado el Olympique de Lyon, pero su participación se reduce al 41% de los minutos posible. Solo ha sido titular en el 33% de los partidos y suma un gol.

El OL busca cerrar un sustituto

De hecho hace unos meses se especuló con su posible traspaso a y , en sendas operaciones que, finalmente, no acabaron cuajando. Hay otros clubes interesados en Moussa Dembélé en este mercado. Entre ellos, el , aunque el jugador prefiere el Atlético de Madrid. El OL, antes de dar luz verde a la operación, espera tener atado a su sustituto, que podría ser el argelino Islam Slimani, del .