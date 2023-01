A pesar de las declaraciones de su agente, el belga se quedará en el Atlético de Madrid

"El plan es cambiar a Yannick por Memphis y a Yannick la idea le parece bien". Esas fueron las palabras de Pini Zahavi, representante de Yannick Carrasco, jugador del Atlético de Madrid, que también es agente de Robert Lewandowski, jugador del FC Barcelona, entre otros. Unas palabras que causaron sorpresa en las oficinas del Atlético de Madrid durante la noche de este martes. También malestar. Tras los rumores de un posible interés del Barcelona en Carrasco, según ha podido saber GOAL, el Atlético ha decidido cerrar la puerta de salida para el belga. "Carrasco no se toca", repiten en el Metropolitano. El jugador tiene contrato en vigor, es feliz en el Atleti y mantiene una extraordinaria relación con el entrenador, Diego Pablo Simeone, que le considera una pieza clave en la plantilla.

Y la puerta se cierra no sólo para Carrasco. El plan del club colchonero en lo que queda de mercado pasa por no dejar salir a ningún jugador más de la primera plantilla, a excepción de Felipe Monteiro, que tiene varias ofertas sobre la mesa y tendrá que decidir en próximos días si se queda o no en el Atleti.

Carrasco no saldrá del Atleti en este mercado de invierno

Si existía interés del Barcelona en Carrasco, el propio jugador ha cerrado la puerta a su posible marcha y se ha desmarcado de las declaraciones de su agente, explicando lo siguiente: "Ahora mismo sólo pienso en el Atleti. Todos los jugadores tenemos que estar comprometidos al 100% para luchar juntos por los objetivos. La primera parte de la temporada no ha sido buena, pero vamos a luchar por la Copa del Rey y por acabar fuertes la Liga". Carrasco, que aún no ha renovado su contrato con los colchoneros, aunque es la intención de ambas partes, acaba su relación contractual con el Atlético de Madrid en junio de 2024 y tiene una cláusula de rescisión de unos 60 millones de euros.

Solo saldría Felipe...y entonces llegaría Soyunçu

En el Atlético, según le consta a GOAL, tienen clara la hoja de ruta. Carrasco no saldrá del club en este mercado de invierno. Pero hay más. Según fuentes colchoneras, al margen de las salidas de Matheus Cunha y Joao Félix, no se producirá ninguna salida más en la primera plantilla colchonera. Sólo si llega una buena oferta por Felipe, el Atleti pensara en dejar salir al central brasileño, como única excepción. Si Felipe Monteiro abandonase el club, la intención del Atlético sería acelerar el fichaje del central turco Çaglar Soyunçu, procedente del Leicester. En el caso de que Felipe no saliera, ese fichaje llegaría en junio.

Acuerdo con Memphis...pero hay otras opciones

Por otro lado, el Atlético de Madrid sigue buscando en el mercado una oportunidad para fichar a un delantero, bien con un traspaso "low cost" o preferiblemente, con una cesión hasta junio. Memphis Depay sigue interesando al cuadro rojiblanco, ya que el neerlandés tiene un acuerdo verbal pactado con el Atleti cuando acabe contrato con el Barcelona, el próximo 30 de junio. El Barça sigue pidiendo traspaso al Atleti, además de abonar la parte del salario que Memphis debería cobrar hasta junio. En el cuadro rojiblanco no quieren tener que pagar traspaso y tienen otras opciones sobre la mesa para potenciar la delantera.