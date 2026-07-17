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El Atlético da un golpe al Barcelona: «No venderemos a Álvarez por 200 millones»

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Julián Álvarez
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Miguel Ángel Gil Marín, presidente del Atlético de Madrid, ha afirmado que no piensan vender a Julián Álvarez, enviando un mensaje claro a Juan Laporta y a la directiva del Barcelona.

El diario «Marca» recoge sus palabras: «No queremos vender a Julián Álvarez».

Y añadió: «No aceptaremos una oferta de 100 millones de euros, ni de 150 millones, ni siquiera de 200 millones».

Así, el Atlético reitera su postura desde que el delantero argentino expresara su deseo de fichar por el Barcelona.

Los rojiblancos se mantienen firmes en su decisión de retener al jugador y no negociar su venta, sea cual sea la oferta.

Así, el Atlético cierra la puerta a cualquier intento de fichaje este mercado y reitera que el jugador es clave en el proyecto de Diego Simeone.

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