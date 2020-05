El Atlético contesta a Clattenburg tras su sorprendente confesión

El conjunto colchonero ha utilizado las redes sociales para reaccionar a las palabras del colegiado de la final de Milán

La confesión de Mark Clattenburg, árbitro de la final de la Champions de 2016 entre el y el ha sorprendido muchos. El británico ha admitido que el primer gol de los blancos, obra de Sergio Ramos, se produjo en fuera de juego.

"En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", expresó Clattenburg para el 'Daily Mail'.

Apenas unas horas después, el cuadro rojiblanco ha reaccionado. A través de su cuenta de Twitter, el equipo de Diego Pablo Simeone ha mostrado varias capturas de las declaraciones del árbitro y ha añadido un emoticono pensativo.

Esta no ha sido la única reacción, ya que Paulo Futre, ex jugador colchonero, también ha hablado de las palabras del colegiado de aquella final. "El Atleti tendría más de una Champions si el VAR hubiese existido antes. Lo dije el año pasado en este video y Clattenburg hoy lo ha confirmado al mundo. Me pregunto: ¿desde que hay VAR hay algún equipo que todavía no haya pasado de octavos?", afirmó el luso.