El Atlético cierra la cesión de Morata con una opción de compra de 55 millones

El gran culebrón del mercado de invierno está a punto de acabarse con la vuelta del delantero madrileño a LaLiga.

La marcha de Álvaro Morata del Chelsea para recalar en el Atlético de Madrid se ha convertido en el gran culebrón del presente mercado de fichajes pero ya está a punto de resolverse después de que los dos clubes ya hayan llegado a un acuerdo.

Según ha podido saber Goal, los blues y los colchoneros han llegado a un acuerdo para que Morata juegue como cedido en el Wanda Metropolitano los próximos meses y el Atlético se reserva una opción de comprar para quedarse al jugador de 55 millones de euros.

Goal ya publicó el pasado domingo que esta semana se cerraría la operación, las piezas han ido encajando en las últimas horas, ya que el Milan está a punto de cerrar el fichaje de Piatek y dejará salir a Higuaín al Chelsea, que podía como condición la llegada del argentino para dejar salir a Morata.

Por su parte, el delantero regresa a LaLiga después de que en 2017 se convirtiera en el fichaje español más caro de la historia cuando el Chelsea pagó 66 millones de euros por él al Real Madrid. Su paso de un año y medio por Londres no ha sido todo lo satisfactorio que esperaba, done ha jugado 72 partidos y ha marcado 24 goles. Ahora ha decidido regresar a España, donde también lo quiso firmar el Sevilla, que abandonó la operación al no poder hacerse cargo del precio de la misma.