El Atleti enseña su peor cara y suspende en Anoeta

Los colchoneros cayeron en Anoeta y dejaron una pésima impresion

Estaba en racha, pero se pegó un tiro en el pie en Anoeta. El cayó, con todo merecimiento, en Anoeta. Fue muy inferior al equipo de Imanol y acabó derrotado en Donosti. El conjunto de Simeone nunca tuvo el partido bajo control, siempre pareció estar superado y acabó perdiendo su condición de invicto. La imagen de los colchoneros fue horrorosa. El equipo, en lo colectivo, apenas armó dos o tres jugadas con peligro y se fue al descanso sin ni siquiera haber chutado a portería. Una muy mala imagen antes de recibir a la esta semana en la Liga de Campeones. El uno por uno del equipo rojiblanco fue nefasto:

Oblak. Salvó al Atleti de un gol de Oyarzábal que parecía cantado. No pudo hacer nada en el primer gol encajado y quizá midio mal en el segundo. Fue sustituido por un balonazo en la cara. Quedó en nada. Aprobado.

Adán. Tuvo que salir en el segundo tiempo para sustituir a Oblak después del golpe del esloveno en la cara. Sin calificar.

Trippier. Trató de ayudar al equipo en lo que pudo, pero tuvo demasiados problemas para tapar a Oyarzábal, que le amargó la tarde por su sector del campo. Aprobado.

Lodi. Quiso atacar con potencia y claridad, pero acabó sometido por Portu, el jugador de la Real. Lodi es un buen jugador de centro del campo para arriba, pero tiene serias carencias en defensa. Suspenso.

Savic. De más a menos. tuvo unos primeros minutos de mucho acierto con coberturas y un par de cruces providenciales. Acabó contagiado del mal juego atlético. Suspenso.

Giménez. Flojo en la intendencia defensiva, se complicó casi siempre la vida en la marca. Bien en el juego aéreo. Bastante discreto en la marca a su rival. Suspenso.

Saúl. Corrió mucho. Quizá demasiado para un jugador de su calidad y cualidades. A veces, incluso, sin sentido. No estuvo acertado ni en el pase, ni en la marca. Suspenso.

Koke.De lo poco potable del Atlético de Madrid, en el centro del campo o como mediapunta. Tuvo el fútbol que le faltó a los compañeros, pero estuvo algo lento. Aprobado.

Lemar. Uno de los más criticados por su falta de incidencia en el juego de ataque rojiblanco. Simeone le sustituyó en el descanso. No acaba de cogerle al equipo el aire que necesita. Suspenso.

Llorente. Salió en la segunda parte para darle otro aire al equipo. Naufragó en varias situaciones de juego y no tuvo nunca claridad para ogranizar el mediocampo colchonero. Aprobado.

Vitolo. Siempre quiso la pelota, pero no tuvo demasiada ayuda por parte del equipo. Intentó darle la vuelta al resultado con sus conducciones, pero no tuvo peso en el partido. Aprobado.

Joao Félix. Siempre le cuesta aparecer y al equipo le cuesta encontrarlo. Jugó de segunda punta, pero el Atleti no le encontró nunca. Acabó siendo sustituido. Aprobado.

Correa.Entró en la segunda parte como revulsivo. No apareció para sus compañeros y no mejoró el juego de ataque del Atleti. Si tenía que aportarle algo al grupo, no lo consiguió. Suspenso.

Diego Costa. Especialmente desafortunado. Pareció lento, torpe y fuera de partido en todo momento. Le costó mucho conectar con los compañeros y malogró dos claras ocasiones de gol. Suspenso.

Simeone. Apostó por un once muy ofensivo, con Vitolo, Lemar, Joao Félix y Costa de inicio, pero no le salió bien. Su equipo pareció vulnerable. Sus cambios no mejoraron la puesta en escena. Suspenso.