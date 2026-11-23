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Emre Mor ha decidido dejar el fútbol profesional de inmediato, según ha anunciado el NEC este lunes por la tarde a través de sus canales oficiales. El atacante ha tomado la decisión de «escuchar a su cuerpo».

Mor llegó el pasado verano procedente del Fenerbahçe como agente libre. El futbolista turco empezó con buen pie en Nimega, pero una lesión pronto truncó su progresión.

Jugó su último partido con el NEC el 12 de septiembre. Aquel día entró desde el banquillo para disputar un cuarto de hora en la derrota por 3-0 ante el SC Cambuur.

Mor disputó un total de siete partidos con el club de Nimega, en los que marcó un gol. Fue, eso sí, uno muy importante: llegó en la prórroga del encuentro de clasificación para la Liga de Campeones contra el Olympiakos y aseguró la participación del equipo en competiciones europeas.

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En la web del NEC, el atacante de 29 años explica su decisión de parar: «Desde que era un niño, solo he tenido un sueño: ser futbolista profesional. Poder vivir ese sueño lo ha significado todo para mí. Siempre he intentado darlo todo por el deporte que tanto quiero».

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«Sin embargo, en los últimos tiempos he afrontado algunos problemas de salud. He llegado a un punto en el que debo escuchar a mi cuerpo, respetar mis límites y anteponer mi bienestar», añade.

«Por ese motivo, he tomado la difícil decisión de dejar el fútbol profesional por el momento y centrarme en mí mismo. Mi amor por el fútbol nunca cambiará y sigo teniendo esperanza en lo que el futuro pueda depararme».

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El director deportivo Carlos Aalbers también se ha pronunciado en la web del NEC: «Emre es un futbolista con mucho talento. El pasado verano decidimos afrontar juntos este reto, con la intención de ayudarnos mutuamente y darle la oportunidad de mostrar su talento en el N.E.C.».

«Lamentablemente, Emre nos ha comunicado que ahora mismo no puede ofrecer lo que le gustaría. Lo hemos hablado de mutuo acuerdo y, finalmente, hemos llegado a la conclusión de que este es el mejor camino para ambas partes. La salud de una persona siempre es lo primero. Le deseamos a Emre mucha fuerza y todo lo mejor para el futuro».