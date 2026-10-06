El asunto está zanjado: una estrella del Real Madrid fuera de los planes de Mourinho

Parece que los días de Endrick en el Real Madrid están contados; el joven delantero brasileño no entra en los planes del entrenador José Mourinho y ya piensa en marcharse de nuevo en condición de cedido cuando se abra el mercado de fichajes el próximo mes de enero.

Aunque Endrick comenzó la temporada arrastrando una lesión, no ha tenido apenas oportunidades desde su recuperación; hasta ahora solo ha jugado cuatro minutos ante el Elche esta temporada, y el delantero prefiere salir debido al escaso tiempo de juego del que dispone, según informó el diario catalán "Sport".

El jugador brasileño llegó al Real Madrid procedente del Palmeiras en el verano de 2024 por 48 millones de euros y, pese a incorporarse como una gran promesa, encontró dificultades para adaptarse realmente al conjunto blanco.

Tras una buena primera temporada bajo la dirección de Carlo Ancelotti —en la que marcó siete goles en 37 partidos— fue cedido al Olympique de Lyon en el mes de enero de este año, ya que no entraba en los planes de Xabi Alonso, por lo que se marchó a Francia, donde ofreció un rendimiento destacado y marcó ocho goles en 21 partidos.

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Después de un periodo de rendimiento sólido que duró seis meses, el jugador regresó al Real Madrid este verano, pero Mourinho no cuenta con él; se encuentra relegado en el orden de las opciones ofensivas por detrás de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Yan Diomande e incluso Carlos Espí.

Además, la presencia de Arda Güler en la línea de ataque reduce el tiempo de juego disponible para Endrick y, como consecuencia, el jugador brasileño ha decidido salir de nuevo en el mes de enero en busca de oportunidades de participación y minutos de juego.

Según la emisora "Cadena SER", su próximo destino podría ser el Aston Villa dirigido por Unai Emery, ya que el club inglés ha mostrado interés en su incorporación; el jugador también ha despertado el interés de clubes italianos como la Roma y el Milan.



