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El astro del Manchester City gana el premio al Mejor Jugador Joven de la Premier League

Crystal Palace vs Manchester City
Crystal Palace
Manchester City
Premier League
N. O'Reilly
Inglaterra

Según la votación de los jugadores profesionales

Nico O'Reilly, estrella del Manchester City, ganó el premio al mejor jugador joven de la Premier League correspondiente a la temporada pasada.

Así ocurrió durante la gala de entrega de premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), celebrada la noche de este martes para homenajear a los jugadores de mejor rendimiento en el fútbol inglés este año, según la votación de los futbolistas profesionales.

O'Reilly se ha convertido en un jugador fundamental e imprescindible en el once del Manchester City, ya que el lateral izquierdo, de 21 años, disputó 55 partidos durante la temporada 2025/2026, anotando nueve goles y ofreciendo seis asistencias.

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O'Reilly ofreció una actuación destacada en la última final de la Copa de la Liga ante el Arsenal (0-2) el pasado marzo, donde definió el título a favor del City al marcar los dos goles del encuentro.

Cabe señalar que O'Reilly fue una de las estrellas de la selección de Inglaterra que participó en el Mundial 2026 y contribuyó a la conquista del tercer puesto.




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