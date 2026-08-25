Nico O'Reilly, estrella del Manchester City, ganó el premio al mejor jugador joven de la Premier League correspondiente a la temporada pasada.

Así ocurrió durante la gala de entrega de premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), celebrada la noche de este martes para homenajear a los jugadores de mejor rendimiento en el fútbol inglés este año, según la votación de los futbolistas profesionales.

O'Reilly se ha convertido en un jugador fundamental e imprescindible en el once del Manchester City, ya que el lateral izquierdo, de 21 años, disputó 55 partidos durante la temporada 2025/2026, anotando nueve goles y ofreciendo seis asistencias.

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O'Reilly ofreció una actuación destacada en la última final de la Copa de la Liga ante el Arsenal (0-2) el pasado marzo, donde definió el título a favor del City al marcar los dos goles del encuentro.

Cabe señalar que O'Reilly fue una de las estrellas de la selección de Inglaterra que participó en el Mundial 2026 y contribuyó a la conquista del tercer puesto.











