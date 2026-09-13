El astro del Barcelona hace historia en el estadio del Levante y le devuelve el favor a Flick

Pau Prim, joven jugador del Barcelona, continuó escribiendo nuevos capítulos en su ascendente trayectoria, después de marcar su primer gol con el primer equipo durante el enfrentamiento entre el Levante y el Barcelona, logrando así un hito destacado en su recorrido con el club catalán.

Esbart regresó al once titular ante el Levante, después de haber participado como suplente durante el partido frente al Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa, confirmando una vez más que la confianza que le otorga el técnico Hansi Flick no es en vano.

El jugador no esperó mucho para dejar su huella, ya que logró abrir el marcador tras transcurrir tan solo 5 minutos del inicio del partido, aprovechando un pase de Raphinha antes de lanzar un disparo hacia la portería del guardameta Ryan.

Y aunque el disparo no fue perfecto, sí supuso una sorpresa para el portero, después de que la forma en que salió el balón contribuyera a engañarlo y le impidiera responder de la manera requerida, para acabar alojándose en la red y darle a Esbart la ventaja para su equipo.

El gol llega para darle al jugador un nuevo impulso al comienzo de su recorrido con el primer equipo, después de haberse ganado paulatinamente un lugar dentro de los planes de Flick, quien sigue apostando por los elementos jóvenes y dándoles espacio para demostrar su valía en los grandes partidos.