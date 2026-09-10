Omar El Hilali, estrella del Espanyol, expresó su deseo de volver de nuevo a la lista de la selección de Marruecos durante el próximo parón internacional.

El Hilali afirmó, en una entrevista con el diario Mundo Deportivo: "Si ofreces el nivel exigido con tu club, siempre tendrás una oportunidad de unirte a la selección, y cuando no lo haces, tus opciones se reducen al mínimo".

Y continuó: "Cuando llegue el momento, sucederá. Si me convocan, estaré muy contento, y si no ocurre, seguiré trabajando para que en algún momento pueda regresar a las filas de la selección marroquí".

Señaló: "¿Te sentiste triste por quedarte fuera de la Copa África y del Mundial? Uno se siente triste, porque tenías la oportunidad de ir con la selección de tu país y, al final, no fuiste. Y quieras o no, empiezas a pensar: ¿qué podría haber hecho para poder ir?".

Apuntó: "Me he convertido en un aficionado más de ellos. En el fútbol siempre hay segundas y terceras oportunidades, además de que todavía soy joven. Ojalá algún día pueda disputar la Copa África y el Mundial, y eso llega como resultado de lo que ofreces con tu club. Estoy concentrado al 100%".

Explicó: "¿Qué opinas de lo que ocurrió en la final de la Copa África entre Marruecos y Senegal? En cualquier partido de fútbol, en el momento en que uno de los rivales abandona el terreno de juego, debe concederse la victoria al otro equipo".

Recalcó: "Si no me gusta lo que dice el árbitro y decido abandonar el campo, eso no tiene sentido. Se trata de las reglas del fútbol, y el árbitro está ahí por una razón. Su decisión te puede gustar o no, pero hay que continuar y acatarla".

Añadió: "En cuanto al penalti de Brahim Díaz, es cierto que muchas veces dicen que es como una lotería, pero también hubo muchos factores influyentes como la tensión y el terreno de juego. La próxima vez tenemos que ganar, y estoy seguro de que nadie se acordará de lo que pasó".

Sobre su futuro con el Espanyol, El Hilali comentó: "Tengo contrato hasta 2027, y después hay un año opcional vinculado a la consecución de una serie de objetivos, y si estos objetivos no se cumplen, hay otras cuestiones económicas y demás".

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