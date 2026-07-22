Pocos días después de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España, Lisandro Martínez publicó un mensaje para agradecer a sus aficionados, además de dirigir una crítica a los detractores de la selección argentina.

El defensor, que se vio obligado a abandonar el terreno de juego a mitad de la final por lesión, escribió en su cuenta de Instagram: "Con el corazón partido por el dolor de no haber logrado traer la copa que todos soñábamos, pero con un orgullo indescriptible por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los dirigentes, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y todas las personas que contribuyeron a que este viaje transcurriera de la mejor manera posible".

Y continuó: "Y por encima de todo, les agradezco a ustedes, porque nos dieron su amor, su apoyo y su fuerza, esa pasión que siempre nos caracteriza, y la unidad de un pueblo que ojalá se mantenga firme con el paso del tiempo".

Y añadió: "Quiero felicitar a España por su merecido título".

Y prosiguió: "Y a nuestra afición le digo: el resultado no resume el camino que recorrimos. Enfrentamos muchas dificultades, logramos lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, sino que siempre encontramos razones que nos impulsaban a seguir adelante".

Y agregó: "Defendimos nuestros colores más allá de los límites del campo, y vivimos momentos inolvidables con la selección, junto a nuestras familias y con su apoyo incondicional. Representarlos seguirá siendo un gran honor para nosotros".

Y concluyó: "Recuerden siempre que la caída de los grandes es fuente de felicidad para las mentes pequeñas. Gracias a todos. Cuiden nuestro país. Te amo, Argentina".

Tras el estallido de las teorías de la conspiración... el padre de la estrella de Argentina explica el enigmático mensaje de Messi

Argentina no logró convertirse en el primer país en ganar el título dos veces consecutivas desde la hazaña de Brasil en 1958 y 1962.

Los tres veces campeones del mundo (1978, 1986, 2022) no tuvieron los medios necesarios para frenar la imparable maquinaria de la Roja, que se coronó por segunda vez en su historia después de 2010.

Lee también:

Un acuerdo no declarado... los obstáculos que atan al Real Madrid en el fichaje de Olise



¿Di María o Messi?... ¿quién es el verdadero artífice de las glorias de Argentina?

