El Aston Villa presentó una oferta al Bayern Múnich para hacerse con los servicios de uno de sus jugadores, en calidad de cesión con opción de compra, según un informe periodístico. Sin embargo, el club alemán rechazó la propuesta, empeñado en cerrar una venta definitiva.

El periodista alemán de la cadena "Sky Sport", Florian Plettenberg, señaló que el centrocampista João Palhinha alcanzó un acuerdo total con el Aston Villa por lo que respecta a las condiciones personales hace varios días, y que el portugués quedó a la espera del acuerdo entre ambos clubes.

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El director deportivo del Aston Villa, Damien Vidagany, había confirmado públicamente el interés de su club en la incorporación de Palhinha, ante la necesidad del equipo de reforzar el centro del campo, tras la lesión de ligamento cruzado de Amadou Onana.

Por su parte, el Bayern Múnich desea vender al jugador de forma definitiva, y pide entre 25 y 30 millones de euros para llevarlo a cabo, mientras que el Aston Villa prefiere la fórmula de la cesión con opción de compra, la discrepancia esencial que bloquea la operación hasta ahora.

Palhinha se había incorporado al Bayern en el verano de 2024, procedente del Fulham por 51 millones de euros, más 5 millones de euros en variables, pero no obtuvo el papel esperado, antes de disputar la temporada 2025-2026 cedido al Tottenham.



