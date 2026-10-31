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El Aston Villa, club de la Premier League, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Jamie Carragher, exdefensa del Liverpool, tras una acalorada disputa sobre el futuro de su entrenador, Unai Emery. El club de las Midlands reaccionó con indignación el viernes después de que el comentarista televisivo dirigiera una diatriba plagada de insultos a sus aficionados mientras relacionaba al técnico español con el Manchester United.

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El club de las Midlands condena los comentarios del comentarista

El presidente del Aston Villa, Nassef Sawiris, emitió el viernes un contundente comunicado en el que confirmó la intención del club de emprender acciones formales contra el analista de Sky Sports y CBS. La tensión aumentó a principios de esta semana cuando el exinternacional inglés afirmó que Emery dejaría Villa Park sin dudarlo para sustituir al cuestionado técnico de Old Trafford, Michael Carrick. La sugerencia provocó una reacción inmediata de la afición, antes de que el comentarista se reafirmara con un airado exabrupto.

El argumento de la jerarquía desata una reacción furiosa

Ante el pésimo inicio de temporada del Manchester United a las órdenes de Carrick, han aumentado las especulaciones sobre quién podría sustituir al excentrocampista en el banquillo de Old Trafford. Al abordar la situación en el pódcast Stick to Football, Carragher sostuvo que la jerarquía tradicional del fútbol haría imposible que el español rechazara el puesto, pese a sus logros en Birmingham.

Durante la emisión, Carragher desestimó el enfado de la afición de Villa Park: «Seguro que querría tener la oportunidad de entrenar de nuevo a un gigante. En el fútbol hay una jerarquía, os guste o no. Así que el Real Madrid se llevará al mejor jugador del Manchester United, como hizo con [Cristiano] Ronaldo. Y habrá equipos por debajo del Aston Villa, y el Villa se llevará a sus jugadores o a su entrenador, así que cerrad la p*** boca, aficionados del Aston Villa. El Aston Villa nunca será el Manchester United».

El comunicado oficial llega tras su defensa en redes sociales

Tras la condena generalizada en internet por sus comentarios hacia la afición, el exdefensa recurrió a las redes sociales para intentar restar gravedad a sus palabras y recordó sus elogios anteriores al club por su triunfo europeo a principios de este año.

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Para defender sus comentarios, Carragher escribió: «Era una broma después de las críticas que me han dirigido los aficionados del Villa por decir que Emery podría estar interesado en irse al Manchester United. Espero que estos vídeos ridículos muestren que llevo años elogiando a Emery y al Villa, y que dije lo mucho que me alegró que ganarais [la Europa League de 2026] en Estambul».

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Sin embargo, esa explicación no convenció a la directiva del Villa. En un comunicado oficial publicado el viernes en X y firmado por su presidente, Sawiris, el club declaró: «El Aston Villa emprenderá acciones legales contra Jamie Carragher por sus insultos inaceptables al club y a sus aficionados.

»El Aston Villa no permitirá que nadie frene su ascenso en el fútbol inglés y europeo».

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El duelo ante el Fulham llega tras la polémica extradeportiva

Mientras los abogados del club preparan el caso fuera del campo, Emery y sus jugadores deben volver rápidamente a centrarse en la competición nacional este fin de semana. Actualmente noveno en la clasificación de la Premier League, el vigente campeón de la Europa League recibe al Fulham en Villa Park el sábado por la tarde, en un partido de la novena jornada. Conseguir los tres puntos en casa será vital para volver a acercarse a los puestos europeos.