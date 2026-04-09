El Aston Villa da un gran paso hacia las semifinales de la Europa League; el exdefensa del Emmen resulta clave para el Friburgo

El Aston Villa dio un gran paso hacia las semifinales de la Europa League. Pese a sufrir en Bolonia, el equipo de Unai Emery ganó 1-3 gracias a los goles de Ezri Konsa y Ollie Watkins (2). La vuelta será el jueves en Birmingham. El Friburgo, por su parte, venció 3-0 al Celta de Vigo en cuartos.

Bologna 1-3 Aston Villa

En una de las primeras jugadas, Juan Miranda remató de forma acrobática tras un centro de Federico Bernardeschi, pero Emiliano Martínez evitó el 1-0.

Poco después, un centro de Santiago Castro, rival de Thijs Dallinga, rebotó en Konsa y pareció entrar, pero se anuló por fuera de juego.

El VAR anuló otro tanto a Lewis Ferguson por centímetros y el escocés luego estrelló el balón en el larguero. John McGinn replicó para el Villa, aunque su disparo se marchó ligeramente desviado.

En el descuento de la primera parte, Tielemans centró desde la esquina, Ravaglia falló en el salto y Konsa cabeceó a gol: 0-1.

Poco después del descanso llegó el 0-2: Watkins entró al área, ignoró a Rogers y batió a Ravaglia con fuerza.

A pesar de ello, el Bolonia no se rindió y buscó el empate, que estuvo cerca en varias ocasiones. Sin embargo, Martínez, en plena forma, realizó una magnífica parada a un disparo lejano de Jonathan Rowe.

Cuando parecía que el marcador no se movería, en el 90’ Rowe superó a Martínez: recortó desde la izquierda y batió al portero con un disparo al segundo palo (1-2).

Sin embargo, el Villa sentenció: Watkins recibió sin marca un córner en el área y batió a Ravaglia. De nuevo dos goles de diferencia y el Bolonia muy complicado: 1-3.

Friburgo - Celta de Vigo 3-0

El capitán del Friburgo, Vincenzo Grifo, mostró su gran técnica y, antes de los diez minutos, abrió el marcador con un preciso disparo desde fuera del área: 1-0.

El Celta, flojo atrás, no encontró respuesta al juego directo del brasileño. Poco después llegó el 2-0: el exdefensa del FC Emmen Jan-Niklas Beste marcó a bocajarro tras pase de Igor Matanovic.

Tras el descanso el Celta no recortó distancias y, además, Ginter cabeceó un centro de Beste para hacer el 3-0. Los gallegos necesitarán un milagro en Balaídos.