El Aston Villa cierra un fichaje senegalés histórico procedente del París

El Aston Villa anunció oficialmente el fichaje del joven delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 55 millones de euros, con la que el jugador de 18 años inicia un nuevo capítulo de su carrera en la Premier League.

La operación había entrado en sus fases finales durante los últimos días, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo sobre el traspaso del jugador, antes de que Mbaye viajara a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el Aston Villa.

Mbaye llega al Aston Villa tras una etapa breve pero intensa en el Paris Saint-Germain, a cuya academia se incorporó a los diez años, antes de ascender al primer equipo y disputar su primer partido como profesional en agosto de 2024, cuando tenía 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose en el jugador más joven en ser titular con el conjunto parisino.

Durante su etapa en el París, el delantero senegalés participó en 42 partidos, en los que marcó 4 goles y dio 45 asistencias, además de conquistar varios títulos importantes, entre ellos dos Ligas de Campeones de Europa, según los datos oficiales del club.

La salida de Mbaye del París se produjo después de que se redujeran sus opciones de disfrutar de minutos de juego con regularidad, ya que no había participado ni un solo minuto con el equipo desde el inicio de la presente temporada, pese a tener contrato con el club hasta el año 2028.

La operación reviste una importancia especial para el Paris Saint-Germain, al ser Mbaye uno de los más destacados egresados de la academia del club, mientras que algunos informes señalan que la operación podría representar la mayor venta de un jugador salido del centro de formación del Paris Saint-Germain, superando la cifra anterior registrada a nombre de Mamadou Sakho.