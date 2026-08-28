El Aston Villa alcanzó un acuerdo preliminar para fichar al delantero Ibrahim Mbaye procedente del campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en el marco de los esfuerzos del club inglés por reforzar su línea de ataque durante el actual mercado de fichajes estival.

Ambos clubes acordaron el valor de la operación, que asciende a 55 millones de euros, según informó el diario "The Athletic", mientras actualmente se llevan a cabo los últimos retoques y la formalización de los documentos oficiales. La sólida relación entre Nassef Sawiris, presidente del consejo de administración del Aston Villa, y Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, desempeñó un papel decisivo en cerrar el acuerdo entre ambas partes.

El prometedor delantero de 18 años se había incorporado a la academia del Paris Saint-Germain en el verano de 2018 procedente del Versailles, y fue ascendiendo por las categorías inferiores hasta que hizo su debut con el primer equipo en agosto de 2024, cuando tenía dieciséis años.

Mbaye disputó 42 partidos con la camiseta del primer equipo del Paris Saint-Germain, en los que marcó 4 goles y dio otras 4 asistencias. La temporada pasada participó en 31 partidos en las distintas competiciones, en los que anotó 3 goles y ofreció dos pases decisivos, lo que lo convirtió en objeto de interés de muchos grandes clubes este verano, siendo el más destacado el Liverpool.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

En el plano internacional, Mbaye se ha hecho con un puesto titular en la alineación de la selección de Senegal, después de haber representado anteriormente a las categorías inferiores de la selección de Francia, tomando la decisión de cambiar su nacionalidad deportiva y debutar con los "Leones de la Teranga" en noviembre de 2025. El jugador ha disputado 15 partidos internacionales y participó en 6 de los 7 encuentros que Senegal jugó en la Copa Africana de Naciones 2025, además de ser titular en 3 de los 4 partidos del conjunto africano en el Mundial 2026, y marcó un gol en el partido inaugural ante Francia.

Esta operación se enmarca en un concurrido mercado de fichajes del Aston Villa; el club ha cerrado 8 incorporaciones hasta ahora y se prepara para anunciar a Nicolas Jackson como novena operación. La línea de ataque del equipo está atravesando una reestructuración integral tras la marcha de Morgan Rogers al Chelsea en una operación récord de 117 millones de libras esterlinas, y con Ollie Watkins cerca de trasladarse al Al-Hilal saudí.

Cabe recordar que el Aston Villa se había hecho con los servicios de Alejandro Garnacho a préstamo por una temporada procedente del Chelsea, y también intensificó sus intentos por fichar a Rafael Leão, jugador del Milan, en calidad de cedido antes de que el club italiano aceptara una oferta de 45 millones de euros del Galatasaray turco. En el mismo contexto, los Villanos presentaron una oferta para fichar a Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, que no alcanzó la valoración del club londinense, además de interesarse por la situación de Christian Kofane, delantero del Bayer Leverkusen.