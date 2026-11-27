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Según las informaciones, el Aston Villa está dispuesto a dejar salir a Alejandro Garnacho en enero si algún club extranjero llega a un acuerdo con el Chelsea, propietario de sus derechos. El extremo solo ha jugado 34 minutos en la Premier League desde que llegó cedido en julio, ha dejado de entrar en los planes de Unai Emery y recientemente ha borrado las referencias al Villa de su perfil de Instagram.

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El Villa, dispuesto a dejar salir a Garnacho

Según The Athletic, el Villa está dispuesto a poner fin anticipadamente a la cesión de Garnacho este invierno tras una etapa decepcionante. Aunque Emery convenció anteriormente al extremo para que permaneciera en Inglaterra, su rendimiento en los entrenamientos no le ha servido para jugar con regularidad. Se ha quedado fuera de tres convocatorias consecutivas , incluida la del viaje del martes para disputar el partido de Champions League contra el Galatasaray, en el que el Villa incluyó solo a 11 de los 12 suplentes permitidos.

La obligación de compra complica su salida en invierno

La situación de Garnacho se complica por las condiciones de su cesión desde el Chelsea en julio, que incluían una obligación de compra por 42,5 millones de libras sujeta a un número reducido de partidos disputados. Todavía en octubre, fuentes del club dijeron al medio que les sorprendería mucho que no continuase más allá de esta temporada, mientras que el personal había sido informado de que el traspaso definitivo era extremadamente probable.

Aun así, el informe señala que no está claro si el Chelsea estaría dispuesto a estudiar ofertas del extranjero. Sin una cláusula para recuperar al jugador y al considerar que el número de partidos exigido era «fácilmente alcanzable», el Chelsea contaba con recibir un pago garantizado del Villa. Garnacho ha alimentado aún más los rumores sobre su salida al borrar de Instagram las publicaciones relacionadas con el Villa, mientras mantiene fijada la de su victoria en la FA Cup de 2024 con el Manchester United.

Emery dirige una renovación más amplia de la plantilla

La prioridad actual del Villa es dar salida a delanteros de la plantilla, aunque lleva más de una década sin cerrar un mercado de fichajes sin incorporaciones y quiere volver a la Champions League. Emery tiene la última palabra en los fichajes y trabaja junto al director de operaciones de fútbol Damian Vidagany, el director deportivo Roberto Olabe y el jefe de ojeadores Alberto Benito.

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El medio señala que el Villa también está estudiando varias posiciones de cara a 2027, entre ellas la de un portero suplente para Zion Suzuki, ya que el contrato de Marco Bizot expira, y la de un central zurdo, dada la edad de Tyrone Mings y la vinculación de Pau Torres con el Villarreal. También podría buscar una alternativa a Nicolas Jackson en la delantera y un lateral derecho, dependiendo de la progresión de Brian Madjo y de la cesión de Aaron Wan-Bissaka procedente del West Ham.

El mercado de enero espera a un extremo frustrado

El futuro inmediato de Garnacho depende ahora de que algún club extranjero presente al Chelsea una propuesta aceptable este invierno. Mientras tanto, el mismo informe apunta que el Villa podría retomar su anterior interés por Endrick, delantero del Real Madrid de 20 años que también atrae a la Roma y al Milan, si libera espacio en ataque. En cualquier caso, al equipo de Emery le espera un enero decisivo, en el que deberá compaginar la reducción de la plantilla con su lucha por clasificarse para la Champions League.