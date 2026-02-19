El asombroso ascenso de Vitinha: de fracaso en el Wolverhampton a estrella del PSG. ¿Es este el mayor cambio radical en el fútbol de la historia?

En los debates sobre el Equipo del Año de EA Sports FC 26, el centrocampista del PSG Vitinha destaca no solo por su brillantez sobre el terreno de juego, sino también por su extraordinario recorrido desde la marginalidad hasta el centro de atención. El creador de contenidos futbolísticos Luca Dallolio capturó a la perfección la esencia en un convincente vídeo de GOAL's FanZone.

«Vitinha está al 100 % en este equipo del año, tío», afirmó Luca con énfasis. «Su trayectoria como futbolista es una de las mejores que he visto, hermano.

De no jugar en el Wolverhampton a ser titular en un equipo que ganó el triplete en el PSG, siendo el corazón de ese equipo.

Creo que se podría decir que fue el jugador más importante del PSG, ni siquiera el centrocampista, sino el jugador más importante de esa plantilla», añadió. «(Él) puede dictar el juego. Tiene un gran talento técnico. Marca goles. Trabaja muy duro. Cubre mucho terreno. Es un centrocampista muy completo. Puede jugar de seis. Puede jugar de ocho. Incluso puede jugar de diez».

El apasionado análisis de Luca no deja lugar a dudas: la transformación de Vitinha no solo es impresionante, sino que es el tipo de historia que redefine cómo puede ser la trayectoria profesional en el fútbol moderno.