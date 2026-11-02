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El segundo entrenador del Napoli, Marco Landucci, ha descartado que el equipo esté en crisis después de que la derrota por 2-0 del domingo ante la Juventus dejara a los napolitanos en la octava posición de la Serie A. Landucci, que sustituyó en la banda al sancionado Massimiliano Allegri, insistió en que su plantilla, mermada por las bajas, está decepcionada, pero no preocupada por ahora.

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El técnico interino descarta que haya una crisis

Landucci pidió calma después de que los goles de Kerim Alajbegovic y Jeremie Boga le dieran al cuestionado entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, una victoria vital en casa. Los gigantes de Turín se distanciaron en tres puntos de sus rivales del sur, mientras que los visitantes solo lograron un disparo a puerta en una actuación deslucida. Sumar 14 puntos en 10 partidos supone el peor registro del club en la máxima categoría a estas alturas desde la temporada 2009-10.

El mal arranque deja rezagados a los visitantes

Tras cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas en liga, el equipo del sur ya está a 14 puntos del líder, la Lazio, y a nueve de los cuatro primeros. Preguntado por DAZN sobre si había cundido el pánico, Landucci respondió: «No estamos preocupados, pero sí muy decepcionados, porque este partido nos importaba.

»La verdad es que el partido fue así. Tenemos que callarnos y preparar el miércoles. Tenemos muchas lesiones, como les ocurre a muchos equipos con este calendario. Es algo hasta cierto punto inevitable y hay que seguir adelante».

Sobre su conversación después del partido con el sancionado Allegri, el asistente añadió: «Sí, hablamos en el vestuario, pero no hay mucho que decir. Evidentemente, no estaba contento. ¿Tú lo habrías estado?

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»Solo dijo que deberíamos haberlo hecho mejor en la segunda parte y que pagamos muy caros los errores. Eso es todo».

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Dos nuevas lesiones agravan la situación

Los visitantes, que ya no contaban con Alessandro Buongiorno, Stanislav Lobotka, David Neres, Benoit Badiashile y Leonardo Spinazzola, sufrieron otros dos contratiempos cuando Kevin De Bruyne y Giovanni Di Lorenzo tuvieron que abandonar el partido en el descanso.

Sobre los dos cambios, Landucci añadió: «Está claro que no podían continuar. De Bruyne tenía un problema en el tobillo. No estoy seguro de qué le pasaba a Giovanni Di Lorenzo, pero tampoco podía continuar. Aun así, tenemos que hacerlo mejor. Fue un encuentro igualado que se decidió con esos grandes goles, pero tampoco nos ayudamos a nosotros mismos».

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La visita europea precede al duelo contra el líder

Allegri volverá al área técnica cuando su equipo, mermado por las lesiones, visite al Porto en la Champions League el miércoles por la noche. Lograr un resultado positivo en Portugal es vital para recuperar la confianza antes de un exigente duelo liguero contra la Lazio, líder invicta de la Serie A. Otro tropiezo antes del parón de selecciones dejaría sus aspiraciones de acabar entre los cuatro primeros pendientes de un hilo.