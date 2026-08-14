El asesor de Trump ataca a los críticos de Infantino: "Necesitan un examen mental"

Andrew Giuliani, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump y antiguo director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado del Mundial 2026, defendió con firmeza al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, al considerar que cualquiera que piense en destituirlo "necesita un examen mental".

Giuliani trabajó estrechamente con Infantino antes y durante el torneo de este verano, y se apresuró a defenderlo en medio de la persistente polémica tras la cancelación del plan "FIFA Forward Enterprise" que la FIFA había presentado.

Giuliani, en declaraciones recogidas por el diario estadounidense "Independent", afirmó que las críticas dirigidas a Infantino están motivadas por la envidia y los cálculos políticos, y añadió: "Es política. Ya vi esto antes, cuando atacaron al presidente Trump desde una perspectiva política. La gente siente envidia cuando otros logran grandes cosas. Y lo que Gianni Infantino ha hecho por la FIFA es llevarla a un nivel completamente nuevo que no creían posible".

El Mundial 2026, su propia visión

Giuliani destacó la importancia del Mundial 2026, subrayando que es el primer torneo concebido a partir de la propia visión de Infantino, y dijo: "Tenéis que recordar que este es el primer Mundial cuya organización Gianni Infantino ha conseguido durante su presidencia. Heredó los torneos de Rusia y Qatar e hizo un buen trabajo gestionándolos, pero este es el primero, es su propia visión".

Giuliani lanzó una severa advertencia a los presidentes de las federaciones nacionales y continentales, al afirmar: "Lo que quiero decir es que cualquier presidente de federación que piense en no votar a favor de Gianni Infantino estaría tomando una de las decisiones más estúpidas de su carrera profesional".

Cifras récord y defensa de los errores

Giuliani elogió el éxito organizativo y financiero del último torneo, y añadió: "Este hombre acaba de organizar el mayor evento deportivo mundial de la historia sin ningún incidente, y logró unos ingresos que superan en más de cuatro veces los del último Mundial".

Y continuó: "Pensáis en destituirlo. Si Gianni no es reelegido por unanimidad, todos los que voten en su contra necesitan un examen mental".

Giuliani se burló de la crisis al afirmar que la FIFA "podría necesitar una ley de rescate de la FIFA", en referencia a la "ley de rescate de Estados Unidos" que Trump presentó anteriormente.

Giuliani aseguró, al igual que Trump, que no tenía conocimiento de la propuesta FFE antes de que la publicaran los medios de comunicación, y pidió a los críticos de Infantino que se detuvieran y evaluaran toda su trayectoria.

Añadió que había hablado con Infantino desde que estalló la polémica, y cree que tiene un buen plan para los próximos meses, hasta marzo del año que viene, para lograr su reelección a un nuevo mandato.

Sobre la controvertida propuesta de la FIFA, Giuliani dijo: "Todos somos humanos, y creo que Gianni hizo su declaración sobre este asunto recientemente, pero considero que este es uno de esos asuntos que la gente ha percibido, en los que el deporte se ha convertido en un tema de beneficio y comercialización".

Y concluyó: "Hay que mirar el conjunto de los logros de Gianni, y reconocer que siempre busca mejorar su organización. El hecho de que busques siempre mejorar no significa que no vayas a cometer un error aquí o allá. Como ser humano, eso puede ocurrir, pero yo miro el conjunto de sus logros y digo: esta es la persona que quiero al mando".