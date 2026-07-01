El «asesino de Italia»... ¡Un exinternacional estadounidense lidera a Bosnia contra Estados Unidos!

Esmir Bajraktařević, estrella de Bosnia y Herzegovina, tiene una historia personal excepcional de cara al partido contra Estados Unidos en la ronda de 32 de la Copa del Mundo de 2026.

Nació en Wisconsin, hijo de sobrevivientes de la masacre de Srebrenica de 1995, en la que murieron más de 8.000 musulmanes bosnios, incluidos cuatro de sus tíos y su abuelo.

Aunque jugó un amistoso con Estados Unidos en enero de 2024, Bajraktařević (21 años) optó después por Bosnia, afirmando que siempre quiso representar al país de sus padres.

El jugador del PSV Eindhoven holandés declaró: «Cada vez que juego, represento a mi familia», según recoge el diario «The Athletic».

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Marcó el penal que eliminó a Italia y dio a Bosnia el pase al Mundial 2026, y lo celebró levantándose la camiseta para mostrar el apellido de su familia, en un gesto simbólico.

Bajraktarović se crió en Wisconsin (Estados Unidos) y destacó en la cantera del New England Revolution antes de fichar por el PSV Eindhoven holandés a principios de 2025, en una operación que rondó los 6 millones de dólares.

Ahora se prepara para un duelo especial contra Estados Unidos, país donde nació y al que representó una vez, con la meta de llevar a Bosnia a los octavos de final. Su historia es un ejemplo de cómo la vida vence a la guerra y transforma el dolor familiar en inspiración para nuevas generaciones.