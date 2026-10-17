Abdoulie Ceesay (45+1) marcó para los visitantes de Hamburgo en su primera gran ocasión de gol. Husseyn Chakroun (48) le dio al 96 al menos un punto tras el decepcionante 0-3 ante el 1. FC Magdeburgo en el primer partido a las órdenes de Wagner, exentrenador del Augsburgo en la Bundesliga.

«Sin duda, es un paso adelante. Por supuesto, todavía no ha salido todo bien. Pero lo importante era mostrar una reacción tras la derrota de la semana pasada», declaró a Sky Jonas Boldt, director deportivo del 96. Boldt, en el cargo desde junio en el equipo que acabó cuarto la temporada pasada, dijo que era mejor «no mencionar» la palabra «ascenso»: «Más vale ser modestos y trabajar».

Así, el Hannover se sitúa por ahora tres puntos por encima de la zona de descenso. Al St. Pauli, que encadena cinco partidos sin perder, le faltan cuatro puntos para alcanzar el puesto de promoción de ascenso.

Los espectadores de la bien poblada arena junto al Maschsee ya celebraron un gol en el minuto 9, cuando Chakroun marcó con un potente disparo desde algo más de 15 metros. Sin embargo, Benjamin Källman estaba ligeramente en fuera de juego en la jugada previa y el gol fue anulado.

El Hannover, alentado una y otra vez con gestos por Wagner desde la banda, siguió mostrando más empuje. Tras una variante en un saque de esquina, el cabezazo de Virgil Ghita, sin oposición y desde tres metros, se estrelló en el larguero (29). Era ya la octava vez en esta temporada, todavía joven, que el metal impedía un gol de los rojos.

En el otro extremo, Louis Oppie encontró con un centro tenso desde la izquierda la cabeza de Ceesay, que se escapó de los defensas del 96 y dejó helado al Hannover. Tras el descanso, el Hannover obtuvo su recompensa. Esta vez, Chakroun estaba varios metros en fuera de juego, pero el balón venía del defensa del St. Pauli Lars Ritzka. La intensidad fue aumentando en ambos equipos, con ventaja para el St. Pauli.