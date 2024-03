El asado que le quitó la Liga al Barcelona y se la dio al Atlético de Madrid

El equipo azulgrana pudo ser campeón en 2014, pero 'Tata' Martino cerró la temporada antes de tiempo, para alegría de Simeone.

El Barça busca acercarse al podio de LaLiga 2023-24 este domingo ante el Atlético de Madrid, un viejo rival ante el que ya perdió un campeonato liguero. La temporada 2013-2014 fue particularmente dura para todo el barcelonismo. El fallecimiento de Francesc 'Tito' Vilanova, en abril de 2014, marcó una temporada más difícil de lo habitual. El entrenador había abandonado el cargo -ya de forma definitiva- el 19 de julio tras un rebrote de su enfermedad y Gerardo 'Tata' Martino asumió con la pretemporada ya empezada. El equipo estaba roto y más lo estaría en primavera, cuando Vilanova se marchara para siempre.

Cómo le fue a Simeone contra el Barcelona

Una derrota en Anoeta había provocado que el Barcelona perdiera la primera posición y, a pesar de que el 3 a 4 a domicilio del Real Madrid revitalizara al equipo, el Atlético apenas realizaba concesiones. No lo haría hasta las jornadas antepenúltima y la penúltima, cuando los colchoneros perdieron en el Ciutat de València y empataron en el Vicente Calderón frente al Málaga, retrasando el posible alirón y obligándose a no perder en el Camp Nou en la última jornada para ser campeones de Liga casi veinte años después.

Pero el Barcelona no estuvo. O, mejor dicho, estuvo apenas los primeros cuarenta y cinco minutos porque el equipo ya había bajado la persiana a la temporada a pesar de tener a tiro una Liga que nadie esperaba en la última jornada. A falta de tres días para el choque, Martino y su cuerpo técnico convocaron a toda la plantilla a un asado de despedida, pues el argentino ya tenía resuelto marcharse para dar paso a Luis Enrique Martínez. Pero la temporada no había acabado y cabe pensar que quizá se precipitó.

Aquel Barcelona no esperaba competir por el título en la última jornada y solo los tropiezos del Atlético permitieron que la lucha siguiera abierta hasta el final. Martino, sin embargo, no retrasó su asado de despedida y el Barcelona no logró pasar del 1 a 1 en la visita del Atlético, que acabó coronándose dieciocho años después de su último título de Liga.