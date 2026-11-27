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El Arsenal habría iniciado conversaciones con los representantes de Ivan Fresneda, lateral derecho del Sporting CP, de cara al mercado de enero. Mikel Arteta planifica el futuro de su defensa y busca refuerzos para la banda izquierda, por lo que el club podría tener un invierno ajetreado.

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El Arsenal contacta con el entorno de Ivan Fresneda

El Arsenal ha intensificado su interés por Fresneda, lateral derecho del Sporting, y ha contactado con los representantes del defensa, según The Athletic. El Arsenal sigue desde hace tiempo al jugador de 22 años y estudia sus opciones de cara al mercado de enero.

Fresneda se ha consolidado como una pieza importante en Portugal desde que llegó al Sporting procedente del Real Valladolid en agosto de 2023. El ex canterano del Real Madrid acumula 94 partidos en todas las competiciones con el club. Su buen rendimiento le valió el debut con la selección absoluta de España durante el parón internacional de octubre. Con solo 18 meses de contrato por delante, el Sporting podría tener que tomar pronto una decisión sobre su futuro.

El plan para suceder a White

Arteta ya cuenta con buenas opciones en el lateral derecho: tanto Jurrien Timber como White están rindiendo bien esta temporada. Timber estaría cerca de firmar una renovación que aseguraría su continuidad a largo plazo en el norte de Londres. Sin embargo, el Arsenal ya piensa en la siguiente etapa de su defensa. El club ve en Fresneda un posible sucesor a largo plazo de White, de 29 años, cuyo contrato actual expira en junio de 2028.

Fresneda no es el único defensa joven al que sigue el Arsenal. El club también está interesado en David Boly, lateral de 17 años del Paris Saint-Germain, aunque sacar al prometedor adolescente de Francia podría resultar difícil.

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Reforzar la banda izquierda también es una prioridad

La defensa no es el único foco del Arsenal para el invierno: el club también estudia incorporaciones para la banda izquierda. En verano permitió las salidas de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard , lo que redujo sus alternativas en ataque.

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Christos Tzolis, fichado en verano , empezó bien tras su llegada del Club Brujas. Sin embargo, el extremo griego no ha marcado ni dado ninguna asistencia desde que regresó de una lesión a principios de noviembre.

Por ello, el Arsenal sigue de cerca a Antonio Nusa, del RB Leipzig, como posible objetivo para enero. El jugador de 21 años está en plena forma: suma cinco goles y siete asistencias en diez partidos de Bundesliga esta temporada y también marcó con Noruega en el Mundial del verano pasado.

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Se espera un enero ajetreado para el Arsenal

Con el mercado de enero cada vez más cerca, el Arsenal debe tomar decisiones importantes en varias posiciones. El contacto con el entorno de Fresneda señala su intención de adelantarse por sus objetivos a largo plazo antes de que la situación contractual del lateral atraiga a más competidores.