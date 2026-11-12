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El Arsenal resistió el asedio del Barcelona durante la primera parte en el Spotify Camp Nou y logró un empate 1-1 ante el vigente campeón de Europa en la Champions League femenina. Frida Maanum adelantó contra todo pronóstico al Arsenal antes de que Caroline Graham Hansen igualara el marcador. La centrocampista noruega se mostró encantada con la forma en que el equipo de Renee Slegers corrió, defendió y aun así generó ocasiones a domicilio.

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El gol de Maanum deja helado al Camp Nou

El Arsenal se vio encerrado atrás durante buena parte de la primera mitad y el Barcelona realizó 18 remates antes del descanso. Sin embargo, las visitantes se adelantaron contra el curso del partido en el minuto 22. Alessia Russo, que suma 12 goles en nueve partidos entre su club y su selección, superó a dos rivales para iniciar la jugada y centró para Caitlin Foord, cuyo remate a corta distancia detuvo Cata Coll.

Maanum fue la primera en reaccionar y remachó con fuerza el rechace, lo que desató la euforia de unos 1.000 aficionados desplazados, según informó The Guardian. El partido se había trasladado al jueves debido a una huelga general de 24 horas el miércoles.

Bonmati impulsa la reacción del Barcelona

Misa Rodriguez mantuvo por delante al Arsenal con una serie de paradas, incluida una a bocajarro ante Sydney Schertenleib, mientras que Graham Hansen remató de cabeza al palo en el tiempo añadido de la primera mitad. Pere Romeu había dejado sorprendentemente en el banquillo a Aitana Bonmati, ganadora de tres Balones de Oro, pero su entrada poco antes de cumplirse la hora de juego cambió el partido.

Tres minutos después de que entrara, Esme Brugts encontró a Graham Hansen sin marca en la derecha y la delantera noruega se internó hacia el centro antes de batir a Rodriguez con un disparo con rosca. Russo desperdició después una ocasión clarísima para devolver la ventaja al Arsenal en el minuto 66 al mandar el balón por encima del larguero.

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Maanum, orgullosa del trabajo defensivo del Arsenal

El resultado volvió a poner de manifiesto la capacidad del Arsenal para complicarle las cosas al Barcelona, al que había derrotado en la final de 2025 en Lisboa gracias a un gol de Stina Blackstenius. En declaraciones a Disney+ tras el pitido final, Maanum afirmó: «Íbamos ganando 1-0, pero creo que hicimos un buen partido en defensa. Creo que corrimos mucho y dificultamos su juego de ataque. Nos llevamos un punto que está bastante bien fuera de casa contra el Barcelona».

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«Tuvimos un 30 % de posesión, pero creamos ocasiones. Caitlin [Foord] tuvo una buena en la primera mitad y luego Alessia [Russo] en la segunda. En general, es un buen partido por haber creado tantas ocasiones fuera de casa contra el Barcelona».

El Lyon y el London City Lionesses, los próximos rivales del Arsenal

El punto devuelve al Arsenal a los cuatro primeros puestos de la fase de liga, que dan acceso directo a los cuartos de final, y lo deja a dos puntos del líder, el Lyon, al que se enfrentará la próxima semana.

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Su rendimiento en la competición nacional sigue siendo motivo de preocupación: el Arsenal ocupa la sexta posición en la WSL, a 12 puntos del líder, el Manchester City. Maanum añadió: «El domingo nos enfrentamos al London City Lionesses, pero, obviamente, vamos a aprovechar este partido para seguir mejorando».