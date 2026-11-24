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El Arsenal empató este martes 1-1 ante el Borussia Dortmund en la fase de liga de la Champions League. Es el segundo empate del gigante inglés en la competición, en la que también suma tres victorias.

Mikel Arteta volvió a dar una oportunidad a Viktor Gyökeres, que le devolvió la confianza a los diez minutos. El delantero sueco recibió un pase de Noni Madueke y marcó con un potentísimo disparo a la parte alta de la portería del Dortmund.

El Arsenal siguió apretando y tuvo mala suerte cuando el portero Gregor Kobel detuvo un potente disparo de Christos Tzolis. En el rechace, un defensa del Dortmund sacó bajo palos un remate de Madueke.

El equipo local dominó por completo la primera parte y volvió a tener mala suerte cuando Declan Rice disparó ligeramente por encima del larguero. El Dortmund lo estaba pasando mal en el norte de Londres y ansiaba el descanso.

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Los visitantes salieron con fuerza del vestuario y lograron empatar a los 55 minutos. Tras una buena jugada, Maximilian Beier encontró la esquina inferior derecha de la portería, para alegría de los aficionados llegados desde Alemania.

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El Arsenal quería recuperar la ventaja cuanto antes y lamentó que Kobel frenara a Piero Hincapié cuando se encontraba en una posición prometedora. El Dortmund mostró valentía tras el descanso y llegó a marcar el 1-2 por medio de Jobe Bellingham. Sin embargo, el segundo gol alemán fue anulado por fuera de juego.

La emoción se mantuvo en la recta final en el Emirates Stadium. Gyökeres cabeceó fuera cuando el reloj marcaba el minuto 75. El delantero fue sustituido por Mikel Merino poco antes del final.

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No hubo vencedor en los últimos minutos en el frío Londres. El Arsenal volvió a dejarse puntos, tres días después de empatar 2-2 ante el Newcastle United en la Premier League.