El Arsenal sufrió una costosa derrota en casa ante el AFC Bournemouth en la lucha por el título de la Premier League

El Arsenal sufrió el sábado una costosa derrota en la lucha por la Premier. En casa, el equipo de Mikel Arteta cayó 1-2 ante el Bournemouth, decimotercero. La diferencia con el líder, el Manchester City, es ahora de nueve puntos, aunque el City aún tiene dos partidos pendientes, el primero el domingo en casa del Chelsea.

Ambos equipos echaron de menos a sus holandeses: Jurriën Timber, en el Arsenal, y Justin Kluivert, en el Bournemouth, ambos lesionados. Tampoco jugaron Bukayo Saka ni Martin Ødegaard por el mismo motivo. Myles Lewis-Skelly, de vuelta tras lesión, fue titular por primera vez desde diciembre en la Premier.

En una primera parte mediocre, la primera ocasión clara, tras más de un cuarto de hora, supuso también el primer gol. Un centro de Adrien Truffert, que estaba desmarcado, fue desviado por William Saliba, lo que permitió a Eli Junior Kroupi rematar a puerta vacía en el segundo palo: 0-1.

El Arsenal apenas inquietó: un cabezazo de Havertz, tras córner de Rice, se marchó alto.

A la media hora llegó el empate: Ryan Christie tocó el balón con la mano tras un córner y Viktor Gyökeres transformó el penalti (1-1).

Sin embargo, el empate no despertó al Arsenal y el Bournemouth siguió amenazando con Evanilson y Alex Scott. Tras el descanso, Arteta buscó reacción y metió a Eberechi Eze, Leandro Trossard y Max Dowman.

En la segunda parte, el Arsenal mejoró. Un disparo de Declan Rice rebotó en Djordje Petrovic y se fue alto, y un gol de Gyökeres fue anulado por fuera de juego. El Bournemouth aprovechó un rebote favorable a Scott para marcar el 1-2 a 15 minutos del final.

El Arsenal se lanzó en busca del empate, pero las ocasiones falladas por Gyökeres y el suplente Gabriel Jesús lo impidieron. Además, el sueco vio la amarilla y se perderá el posible duelo decisivo contra el Manchester City la próxima semana.