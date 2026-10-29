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El Arsenal se verá obligado a aplazar hasta el próximo verano su intento de fichar al atacante del Atlético de Madrid Alex Baena, ya que el gigante español ha descartado autorizar su salida a mitad de temporada. Mikel Arteta quiere llevar al mediapunta de 25 años al norte de Londres en enero, pero el club de LaLiga está decidido a retener a uno de sus jugadores más preciados.

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El gigante español bloquea su salida en invierno

Según Football Insider, el equipo de Diego Simeone rechazará cualquier oferta por el internacional español cuando se reabra el mercado de fichajes en el nuevo año. Los responsables de fichajes del Arsenal consideran que el exjugador del Villarreal «reúne muchos de los requisitos» gracias a su trayectoria al más alto nivel y a su capacidad para jugar tanto de extremo izquierdo como de mediapunta. En lo que va de temporada, ya suma cinco goles y tres asistencias.

El campeón del mundo cuenta con la confianza de Simeone

Tras desempeñar un papel protagonista en el triunfo de España en el Mundial durante el verano, el atacante ha visto crecer considerablemente su cotización en Europa.

El citado medio señala que cerrar su fichaje será «difícil» para el Arsenal porque Simeone «lo valora enormemente» y no quiere perder a una pieza fundamental de su planteamiento táctico.

Además, el club madrileño tiene la sartén por el mango en cualquier negociación futura tras vincular al mediapunta con un contrato de larga duración hasta 2030. Eso significa que el Arsenal tendría que presentar una oferta sustancial el próximo verano para poner a prueba su firmeza.

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El delantero sueco, frustrado, se plantea su futuro

Mientras Arteta busca reforzar su ataque, el mismo medio informó recientemente de que el delantero del Arsenal Viktor Gyokeres se planteará «seriamente» dejar el Emirates Stadium el próximo verano si no aumentan sus minutos de juego.

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Pese a superar la barrera de los 20 goles la pasada temporada, el internacional sueco de 28 años ha quedado por detrás de Kai Havertz en las preferencias durante los primeros meses de la campaña actual.

Aunque el Arsenal impedirá que el delantero salga en enero, los responsables del club están dispuestos a autorizar su venta al final de la temporada si algún interesado iguala los 55 millones de libras que pagaron originalmente por él.

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El mercado de verano apunta a una reestructuración del ataque

Con el Atlético de Madrid negándose a estudiar ofertas por Baena a mitad de temporada y el Arsenal bloqueando la salida de Gyokeres en invierno, cualquier gran reestructuración del ataque en el norte de Londres tendrá que esperar hasta 2027. Mientras tanto, Gyokeres deberá luchar por recuperar la titularidad ante Havertz en busca de minutos habituales en un momento de plenitud de su carrera. Por su parte, los ojeadores de Arteta seguirán de cerca la evolución de Baena en España ante un posible intento de ficharlo en verano.