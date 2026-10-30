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El Arsenal se prepara para iniciar las negociaciones para ampliar el contrato de su portero titular, David Raya, pese a que el español admitió recientemente que le gustaría jugar algún día en su país. Mientras tanto, no se espera que ni el Barcelona ni el Real Madrid intenten fichar de forma inminente al guardameta de 31 años en los próximos mercados de fichajes.

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El Arsenal planea nuevas conversaciones para renovar a Raya

Según Football Insider, la directiva del club del norte de Londres quiere ampliar el contrato de su portero español más allá de 2028, cuando vence el actual, para evitar un posible interés futuro desde LaLiga. Las especulaciones que lo vinculan con los dos clubes más grandes de España surgieron después de que la semana pasada declarase a los medios españoles que espera jugar algún día en la máxima categoría de su país. Sin embargo, en esa misma entrevista, el guardameta insistió en que está contento en el Emirates Stadium.

Los gigantes españoles no tienen vacantes en la portería

Tras acallar las dudas iniciales después de su llegada procedente del Brentford y consolidarse como el portero más destacado de la Premier League en las últimas temporadas, Raya mantuvo su portería a cero por quinta vez en ocho partidos de liga ante el Everton el pasado fin de semana. El lunes, perdió por un estrecho margen el Trofeo Yashin frente a su compañero de selección Unai Simon.

En el pódcast Transfer Insider, el periodista Pete O'Rourke explicó por qué ve poco probable que se marche pronto a España: «Si dejara el Arsenal, ahora mismo tampoco hay una vacante inmediata en ninguno de los grandes clubes españoles. El Barcelona tiene a Joan Garcia y parece que Courtois también va a firmar un nuevo contrato con el Real Madrid, así que no veo ninguna opción para David Raya en este momento.

»El jugador está contento en el Arsenal y, evidentemente, el Arsenal está muy contento con él. Por eso creo que cualquier posible regreso a su España natal tendrá que esperar todavía un tiempo».

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Arteta bromea sobre la vuelta a España

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha conseguido que Raya alcance el mejor nivel de su carrera en el norte de Londres y no tiene intención de dejar marchar a su compatriota a corto plazo. Preguntado el pasado fin de semana por el deseo de su portero titular de jugar algún día en el país de ambos, Arteta respondió en tono de broma: «Creo que David tiene que jugar en España en algún momento... en la playa con sus amigos durante el verano. Durante los próximos años tiene que jugar aquí, en el Arsenal».

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La renovación, prioridad del club

Con la portería cubierta en los dos grandes clubes españoles y Arteta decidido a retener a su portero estrella, se espera que pronto comiencen las conversaciones formales para ampliar su contrato más allá de 2028. Asegurar el futuro de Raya a largo plazo permitirá al guardameta centrarse por completo en mantener su impresionante registro defensivo durante el calendario de otoño. Por tanto, cualquier posible fichaje soñado por un club de LaLiga quedará en suspenso en el futuro próximo.