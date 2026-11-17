Compartir Sigue a GOAL en Google

El Arsenal se ha adelantado al Barcelona y ha blindado su contrato frente a las tentaciones del conjunto catalán, que planeaba ficharlo en el próximo mercado de invierno.

Anuncios

El Barcelona sigue moviéndose para fichar a un central que refuerce la plantilla del conjunto catalán el próximo mes de enero, con el objetivo de seguir compitiendo por todos los títulos.

La dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, estudia diversas opciones. Entre los nombres que han aparecido en el radar del club figura el defensa ecuatoriano Piero Hincapié, de 24 años, que milita actualmente en el Arsenal, donde no ha tenido esta temporada los minutos que se esperaban.

Según David Ornstein, de «The Athletic», Piero Hincapié ha firmado un contrato nuevo y mejorado con el Arsenal que prolonga su estancia en el Emirates Stadium 12 meses más, hasta 2032, ya que su anterior vínculo se extendía hasta 2031.

El internacional ecuatoriano, de 24 años, llegó inicialmente al Arsenal cedido por el Bayer Leverkusen en septiembre de 2025, antes de completar su traspaso definitivo el pasado verano.

Anuncios Anuncios

Sus actuaciones contribuyeron a que el equipo de Mikel Arteta conquistara la Premier League y alcanzara la final de la Champions League. Hincapié disputó 39 partidos entre todas las competiciones.

Related Topics

Primera División Partidos Athletic Club vs Espanyol DAZN Míralo en directo en DAZN LaLiga TV Bar HD

Sevilla vs Real Betis DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+



Esta temporada ha jugado nueve partidos, cinco de ellos en la Premier League.

La renovación de Hincapié forma parte de un esfuerzo más amplio del Arsenal por asegurar el futuro de sus jugadores clave, tras los acuerdos de los que se ha informado con Declan Rice y Jurrien Timber, mientras que David Raya también está cerca de firmar unas nuevas condiciones.

Anuncios

Un perfil que encaja con Hansi Flick

El perfil del jugador encaja a la perfección con lo que busca el Barcelona: es zurdo, tiene experiencia internacional y ofrece una versatilidad táctica que Hansi Flick valora especialmente, ya que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo.

Esa doble faceta habría permitido ampliar las opciones defensivas del conjunto catalán durante la segunda mitad de la temporada, que se prevé repleta de grandes desafíos.

Anuncios

Tanto Deco como Flick recibieron informes excelentes sobre el internacional ecuatoriano, por lo que el director deportivo mantuvo contactos iniciales con los representantes del jugador para sondear su disposición a cambiar de club y estudiar la posibilidad de cerrar la operación durante el mercado de invierno.

En cualquier caso, la operación no era sencilla. Aunque Mikel Arteta no cuenta actualmente con Hincapié como titular habitual, se muestra muy reacio a desprenderse de cualquier jugador en enero. El técnico del Arsenal es consciente de que quedan muchos partidos por delante y no quiere reducir sus opciones en una plantilla obligada a competir en varios frentes.

Anuncios

Otras opciones para el Barcelona

Según informó la cadena Sky, el Barcelona también preguntó por Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, que sigue figurando en la lista de objetivos de la dirección deportiva del club.

Los contactos por Hincapié y el interés en Bastoni confirman que el Barcelona está explorando el mercado de centrales. Deco quiere evaluar todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión definitiva, un proceso condicionado, por un lado, por las exigencias deportivas de Flick y, por otro, por las limitaciones económicas del club. El mes de enero cobra así una importancia creciente en la planificación estratégica del club catalán.