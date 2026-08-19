El Arsenal se acerca de repente a un acuerdo por un titular de Inglaterra en el pasado Mundial

Ezri Konsa está a punto de dejar el Aston Villa por el Arsenal, según informa The Athletic este miércoles por la tarde. El vigente campeón de Inglaterra quiere reforzar la zaga ahora que William Saliba y Jurriën Timber siguen lesionados.

Todavía existe una diferencia entre el precio que pide el Aston Villa y la cantidad que el Arsenal está dispuesto a pagar por él, aunque esa brecha se cerrará en los próximos días.

El defensa, de 28 años, todavía tiene un valor de 45 millones de euros según Transfermarkt y tiene contrato en Birmingham hasta mediados de 2028.

En Londres ven a Konsa como el hombre ideal para reforzar la zaga. Saliba sufre una lesión de espalda y, por el momento, no se espera su regreso. Timber tampoco está todavía en condiciones.

Konsa fue titular con Inglaterra el pasado verano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Solo no salió de inicio en la semifinal contra Argentina (1-2).

El defensa, que también puede jugar como lateral derecho, comenzó su carrera en el Charlton Athletic, que lo vendió al Brentford. En 2019, el Villa lo fichó por trece millones de euros.