El culebrón del traspaso de Julián Álvarez ha dado un nuevo giro. Marca informó el viernes por la noche de que, además del Arsenal, también el Manchester City se ha sumado a la puja por el delantero del Atlético de Madrid. Los Citizens se han puesto en contacto con los españoles, pero por ahora no hay negociaciones concretas.

Álvarez viene de vivir un fin de semana agitado. Debido a su expreso deseo de cambiar el Atlético por el FC Barcelona, la semana pasada fue silbado masivamente en el Metropolitano durante el estreno liguero ante el Villarreal.

Desde entonces, Álvarez se ha entrenado únicamente de manera individual y está a la espera de lo que vaya a pasar. En cualquier caso, pronto habrá claridad: el mercado de fichajes español cierra el 1 de septiembre a las 23:59, exactamente 24 horas antes que, por ejemplo, el neerlandés.

Al argentino (26), que tiene contrato hasta mediados de 2030, le habrían dicho en una conversación con el Atlético que debe olvidarse del Barcelona. El Atlético se niega a hacer negocios con los catalanes, que a ojos del club de la capital se han comportado de forma irrespetuosa.

El Atlético sí está dispuesto a vender a Álvarez, pero solo si se cumplen todas las condiciones: una cifra de traspaso de al menos 150 millones de euros, un sustituto adecuado que pueda ser presentado de inmediato y que el club comprador no se llame 'FC Barcelona'.

El City dejó salir en esta ventana de fichajes a Omar Marmoush y Sávio rumbo al Tottenham Hotspur y está haciendo todo lo posible por dar al entrenador Enzo Maresca nuevos impulsos ofensivos antes del cierre del mercado.

Es posible que el refuerzo ofensivo llegue en la figura de Álvarez, aunque los contactos entre el City y el Atlético aún no han derivado en negociaciones. Además, Álvarez preferiría no regresar a Inglaterra, aunque conoce perfectamente al City.

Álvarez ya jugó en el City entre enero de 2022 y el verano de 2024, y en ese tiempo firmó 103 partidos, 36 goles y 19 asistencias. En 2024 se marchó al Atlético por 75 millones de euros para salir de la sombra de Erling Braut Haaland, todavía presente en Manchester.

Antes en la noche, antes de la noticia sobre el City, Sky Sports informó de que el Atlético le ha dado de plazo a Álvarez hasta el domingo para elegir: ir al Arsenal o quedarse. Los londinenses conocen el precio de 150 millones de euros y también estarían dispuestos a pagarlo.

El Arsenal está a la espera y ahora que también el City quiere fichar al goleador, está por ver si los londinenses acabarán incorporando realmente al refuerzo que desean. Con Kai Havertz, Viktor Gyökeres y Gabriel Jesus, el Arsenal cuenta ahora mismo con tres delanteros centros.

El experto en fichajes Matteo Moretto informó el viernes por la noche de que el Arsenal ha ofrecido a Gabriel Jesus (29) al Atlético, que podría ficharlo por entre dieciocho y veinte millones. Está por ver si el Atleti considera al brasileño un sustituto adecuado para Álvarez.