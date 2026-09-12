El Arsenal sigue impecable en la Premier League. El equipo de Mikel Arteta lo pasó muy mal durante mucho tiempo en su visita al Sunderland, pero finalmente se impuso por 0-2. Jurriën Timber volvió a pisar el césped por primera vez tras su lesión.

El Sunderland tuvo bien controlada la situación en la primera parte. El conjunto local mantuvo bastante a raya al Arsenal, para frustración del técnico Mikel Arteta. Vio la amarilla tras protestar al arbitraje.

Las ocasiones escasearon, aunque Daniel Ballard sí estuvo cerca del primer gol cuando desvió el balón, tras un libre directo, junto al poste. En el otro lado, Kai Havertz fue el hombre más peligroso, pero al alemán le faltó algo de precisión. Tras una buena acción de Martin Ødegaard, Havertz disparó por encima del larguero; poco después, vio cómo el portero Robin Roefs desviaba con una buena intervención su intento.

Después pareció irse todo al traste para los Gunners, cuando el balón fue al punto de penalti tras una falta de Ezri Konsa. Enzo Le Fee golpeó desde los once metros, pero vio cómo David Raya desviaba con acierto su lanzamiento al palo.

Así se mantuvo el 0-0, aunque no por mucho tiempo, porque en el minuto 58 Bruno Guimarães abrió el marcador en el otro lado. El brasileño probó desde la frontal del área y vio cómo el balón entraba de forma brillante tras pegar en el larguero: 0-1.

Con ello, la presión desapareció para el Arsenal, que buscó hacer el segundo al contragolpe. Así, Bukayo Saka se topó con Roefs y el cabezazo de Havertz fue bloqueado. Jurriën Timber, que entró por primera vez desde su lesión, sí logró mandar el balón al fondo de la red, aunque lo hizo en posición de fuera de juego.

En la recta final volvió a tocar sufrir para el Arsenal. Ahí, Raya se convirtió en el gran héroe. El español realizó varias paradas importantes y sostuvo así a su equipo. En el tiempo añadido fue Saka quien terminó firmando el 0-2. No falló desde el punto de penalti. De este modo, el Arsenal sigue impecable y suma doce puntos tras cuatro partidos.