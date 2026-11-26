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El Arsenal lidera, según las informaciones, la carrera por fichar a Joane Gadou, promesa del Borussia Dortmund, y ya se habla de una oferta de 50 millones de euros por el central de 19 años. Sin embargo, se enfrenta a una dura competencia de varios grandes clubes europeos, entre ellos el Paris Saint-Germain, antiguo equipo del jugador, de cara al mercado de verano.

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El Arsenal estudia ofrecer 50 millones de euros por Gadou

Gadou ha firmado un inicio de temporada excepcional en el Borussia Dortmund y ha llamado la atención de los clubes más importantes de Europa. Según The Daily Briefing, el Arsenal tiene actualmente ventaja en la carrera por ficharlo el próximo verano.

El Arsenal quiere llevar al jugador de 19 años al norte de Londres para que compita directamente con la consolidada pareja de centrales formada por William Saliba y Gabriel Magalhaes. Las informaciones apuntan a que el club ya estudia presentar una oferta de 50 millones de euros para sacar al francés de Alemania. Gadou, natural de Aubervilliers y con una estatura de 1,95 metros, se ha consolidado rápidamente como uno de los centrales más destacados de la Bundesliga.

Dura competencia de la élite europea

Fichar a Gadou no será sencillo para el club londinense, ya que numerosos pretendientes siguen de cerca su situación. Manchester United y Liverpool, rivales en la Premier League, también están en la carrera, al igual que el Real Madrid.

El PSG sigue muy pendiente de Gadou y no descarta recuperar en los próximos meses al jugador formado en su cantera. Luis Campos y Luis Enrique continúan siguiendo de cerca sus actuaciones. El club parisino busca activamente reforzar el centro de la defensa mientras prepara el relevo a medio plazo de su capitán, Marquinhos.

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Ascenso meteórico del PSG al Dortmund

Gadou se ha convertido con notable rapidez en uno de los jóvenes defensas más codiciados de Europa. Formado en las categorías inferiores del PSG, salió de París en 2024, cuando el club francés lo vendió al Salzburgo por 10 millones de euros.

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Tras dos años en Austria, Gadou fichó por el Dortmund, donde su progresión se ha acelerado aún más. Pese a su juventud, se ha ganado un amplio reconocimiento en el fútbol alemán jugando para el actual líder de la Bundesliga.

Su creciente reputación tampoco ha pasado inadvertida en el ámbito internacional. Con su cotización en rápido ascenso, no sorprendería que Gadou entrase en los planes de Zinedine Zidane en los próximos meses.

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El Dortmund luchará por retener al francés

Con tantos clubes de élite interesados, sigue siendo difícil predecir dónde jugará Gadou la próxima temporada. Lo que está claro es que al joven no le faltarán opciones cuando se abra el mercado de fichajes de verano.

No parece probable que el Dortmund deje marchar a uno de sus jugadores más valiosos sin luchar por retenerlo. Como líder de la Bundesliga, se espera que el club alemán haga todo lo posible para convencer a Gadou de que se quede al menos una temporada más. Por ahora, la carrera sigue abierta mientras el Arsenal, el PSG y sus rivales europeos esperan para mover ficha.