El Arsenal conquistó este domingo por la tarde la Community Shield con una autoridad incontestable. El campeón de liga fue demasiado fuerte para el Manchester City, vigente campeón de la FA Cup, en el Principality Stadium de Cardiff: 3-0. Riccardo Calafiori marcó el camino al ver puerta a los 23 segundos (!). Kai Havertz y Martin Ødegaard firmaron los otros goles. Christos Tzolis (ex del FC Twente) vivió un debut absolutamente soñado con el Arsenal, con dos asistencias.

En el Arsenal, Jurriën Timber todavía no estuvo. El internacional neerlandés se está recuperando de su lesión en la ingle. En el City faltó Rodri. El campeón del mundo va con muchísima probabilidad al FC Barcelona, pero no estuvo disponible en Gales por molestias en la espalda. Además de Tzolis, también debutaron Bruno Guimarães (Arsenal) y Elliot Anderson (City), ambos como titulares.

El Arsenal, con el ex del PSV Noni Madueke actuando como extremo derecho, arrancó de forma fantástica. Miles Lewis-Skelly filtró un pase maravilloso para Calafiori y el italiano engañó a Gianluigi Donnarumma para poner el 1-0.

Pasada la media hora llegó también el 2-0. Ødegaard colgó el balón con mucha calidad al segundo palo, donde Tzolis mantuvo de forma excelente la visión de juego y dejó la pelota perfecta para Havertz. El alemán cabeceó al gol tras botar el balón y superó a un Donnarumma poco convincente.

El defensa del City Abdukodir Khusanov evitó en el tiempo añadido, con una intervención sobre la línea de gol, que el Arsenal se fuera al descanso con una ventaja de 3-0. Aún no habían transcurrido tres minutos de la segunda parte cuando Donnarumma tuvo que recoger el balón de su portería por tercera vez. Tzolis asistió a Ødegaard, que hizo lanzarse a Donnarumma con una finta de disparo y entró sonriendo de oreja a oreja con el balón: 3-0.

El técnico del City, Enzo Maresca, pareció tirar la toalla poco después al retirar al desaparecido Erling Braut Haaland para dar entrada a Omar Marmoush. El partido no volvió a existir como tal. Un City completamente superado apenas fue capaz de generar ocasiones, mientras que el Arsenal parecía reservarse para el inicio de la Premier League.

La Premier League arrancará el próximo viernes con un duelo entre el Arsenal y el recién ascendido Coventry City, dirigido por Frank Lampard. El Man City debutará el domingo por la tarde en la liga. El equipo de Maresca se medirá entonces en su Etihad Stadium al AFC Bournemouth.