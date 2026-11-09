El Arsenal apunta a la joven promesa del Bayer Leverkusen Christian Kofane para solucionar sus problemas en ataque en el mercado de fichajes de enero

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El Arsenal estaría estudiando el fichaje a mitad de temporada del delantero del Bayer Leverkusen Christian Kofane, mientras Mikel Arteta busca mejorar la eficacia ofensiva de su equipo. El conjunto londinense ha firmado un inicio de campaña brillante, pero sigue preocupado por su falta de acierto de cara a puerta en los partidos ajustados.

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Arteta busca reforzar el ataque

El Arsenal estudia activamente fichar a Kofane en enero, según BBC Sport, para resolver sus persistentes problemas de eficacia ante la portería. Pese a liderar la Premier League con cinco puntos de ventaja, al Arsenal le ha costado a menudo sentenciar los partidos y ha dependido de marcadores ajustados para sumar los tres puntos. El equipo del norte de Londres ha ganado nueve de sus diez primeros encuentros de liga, pero seis de esas victorias llegaron por un solo gol, lo que ha llevado a Arteta a buscar más pólvora durante el mercado de fichajes de invierno.

Aunque Kai Havertz, Martin Odegaard y Bukayo Saka encabezan actualmente la tabla de goleadores del club en liga, con tres tantos cada uno, la ausencia de un goleador dominante sigue dando que hablar. El equipo de Arteta igualó recientemente el mejor arranque de su historia en una temporada de la Premier League con una victoria por 1-0 ante el Hull City, pero las declaraciones del entrenador tras el partido indicaron que está lejos de estar satisfecho con la producción ofensiva actual.

La irrupción de Christian Kofane

Kofane se ha convertido en un candidato firme para el Arsenal, después de que sus actuaciones en la Bundesliga llamaran la atención de ojeadores de toda Europa. El jugador de 20 años ya ha mostrado su potencial esta temporada: marcó tres goles en seis partidos con el Bayer Leverkusen antes de que una lesión en los isquiotibiales sufrida en octubre frenara temporalmente su progresión. Sus condiciones físicas y su capacidad técnica lo han convertido en uno de los jóvenes talentos más comentados del fútbol alemán, y es posible que la afición del Arsenal ya conozca su esfuerzo sobre el terreno de juego.

La afición del Arsenal ya conocerá el nombre de Kofane, que fue titular en los dos partidos de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra los campeones de la Premier League la pasada temporada, en la que el Leverkusen perdió por 3-1 en el global. Aunque el delantero camerunés no marcó en ninguno de los dos encuentros, sus movimientos y su presión dejaron una clara impresión.

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El ascenso de Kofane ha sido rápido: pasó del AS Nylon de su Camerún natal al Albacete español en 2024. Tras marcar ocho goles en 20 partidos en la segunda división española, el Leverkusen actuó con rapidez para llevarlo a Alemania en julio de 2025. Desde entonces, ha registrado diez goles y nueve asistencias en un total de 50 partidos.

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Otras opciones en el radar

Aunque Kofane ocupa un lugar destacado en la lista de candidatos, no es el único nombre relacionado con una posible llegada al Emirates Stadium este invierno. Según las informaciones, el Arsenal también sigue a Nicolo Tresoldi, que está brillando en el Club Brugge.

El joven delantero ha estado prácticamente imparable esta temporada, con 14 goles en 17 partidos entre todas las competiciones. Su cotización subió considerablemente tras un espectacular triplete contra el Inter de Milán en la Champions League, con el que demostró que puede rendir al máximo nivel frente a defensas de élite.

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Arteta exige más eficacia de cara a gol

El propio Arteta quizá fue quien mejor expresó la urgencia de incorporar a un jugador tras la ajustada victoria en casa por 1-0 ante el Hull City el sábado. El español habló claramente sobre la tendencia de su equipo a complicarse en el área, especialmente frente a defensas replegadas. «Tenemos que encontrar formas de ser más eficaces, a veces incluso más pragmáticos», declaró el entrenador del Arsenal a los medios.

Arteta profundizó en la necesidad de cambiar la mentalidad: «A veces tengo la sensación de que intentamos marcar un gol perfecto contra estos bloques bajos. Tenemos que ser mucho más caóticos, eso es todo. Y abrir, creo, el marcador mucho antes, porque obviamente eso va a cambiar el rumbo del partido».