El Arsenal aprovecha al máximo el tropiezo del Manchester City gracias a dos defensas

El Arsenal aprovechó al máximo la derrota del Manchester City en la Premier League este sábado por la tarde. El equipo de Mikel Arteta ganó 2-0 al Everton en el Emirates Stadium gracias a los goles de Ezri Konsa y Gabriel Magalhães. Así, los Gunners alcanzan los 21 puntos, los mismos que el Manchester City, que había perdido 2-1 ante el Aston Villa horas antes.

Arteta introdujo cinco cambios respecto al empate 2-2 contra el Bayern de Múnich. Viktor Gyökeres, Ben White, Myles Lewis-Skelly, Mikel Merino y Eberechi Eze fueron titulares, mientras que Jurriën Timber se quedó en el banquillo. En el Everton faltaron Jack Grealish por enfermedad y Jarrad Branthwaite, exjugador del PSV, por una conmoción cerebral.

El Arsenal empezó con fuerza en un Emirates Stadium empapado por la lluvia y abrió el marcador a los siete minutos. Martin Ødegaard lanzó un córner al área; Gabriel remató de cabeza contra el suelo y el balón, tras golpear el larguero, cayó a los pies de Konsa. El defensa reaccionó rápido y envió el rechace a la red en el segundo palo: 1-0 y primer gol con el Arsenal.

El Everton no se vino abajo y buscó el ataque con frecuencia. James Garner puso a prueba al portero David Raya con un disparo lejano, mientras que un remate de Tyrique George, desviado por White, se marchó rozando el poste. La ocasión más clara llegó en un córner de Kiernan Dewsbury-Hall: Raya no acertó a despejar el balón y Gabriel salvó el gol sobre la línea.

Después, el Arsenal aumentó la presión y tuvo varias ocasiones para ampliar su ventaja. Noni Madueke fue especialmente peligroso, pero el delantero disparó fuera tras una jugada de Declan Rice y, poco después, otro intento suyo pasó rozando la portería. Jordan Pickford también tuvo que intervenir ante un lanzamiento de falta de Rice, mientras que Merino cabeceó por encima del larguero poco antes del descanso.

El Arsenal siguió siendo superior tras el descanso, aunque los londinenses tardaron en volver a marcar. Gabriel dio un susto en el minuto 56 cuando, durante una acción defensiva, se le quedó el pie enganchado en el césped y cayó lesionado. El brasileño recibió atención médica, pero finalmente pudo continuar.

A mediados de la segunda parte, Arteta dio entrada a Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães y Kai Havertz. Poco después, el Arsenal duplicó su ventaja: White avanzó por la banda y puso un excelente centro al segundo palo, donde Gabriel remató de cabeza con contundencia. Fue su 21.º gol en la Premier League.

El Everton intentó recortar distancias con las entradas de Tyler Dibling y Hayden Hackney, pero el Arsenal mantuvo el control. Gabriel también destacó con una excelente entrada sobre Thierno Barry, a quien Dibling había dejado en posición de remate. La victoria por 2-0 deja al Arsenal igualado a puntos con el Manchester City, cuya derrota ante el Aston Villa permite que sus rivales se acerquen.