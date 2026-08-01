El Arsenal parece haber cerrado por fin el refuerzo deseado para el centro del campo. The Times informó este sábado por la noche de que el club londinense ha llegado a un acuerdo con el Newcastle United para el traspaso de Bruno Guimarães. El brasileño costará, al cambio y con bonus incluidos, más de 93,5 millones de euros (82 millones fijos).

El Arsenal lleva ya tiempo tras Guimarães. Durante el Mundial quedó claro que el campeón de la Premier League quiere reforzar su plantilla con el capitán del Newcastle United, algo que el club, lógicamente, veía con menos agrado.

A finales de junio llegó la primera oferta del Arsenal: 64 millones de euros. El Newcastle desestimó la propuesta y también rechazó la segunda, valorada en más de 70 millones de euros.

Guimarães, cuyo contrato en St. James' Park se extiende hasta mediados de 2028, dejó claro desde el principio que veía con buenos ojos el traspaso. Sin embargo, el internacional mundialista de 28 años quedó a la espera.

Hace unos días, el Arsenal presentó una oferta de 81 millones de euros. Esa propuesta también fue rechazada, aunque el acuerdo estaba cerca. Ahora los clubes han llegado a un entendimiento por una operación de más de 93,5 millones de euros al cambio.

Guimarães ya no voló el viernes a La Manga, en España, donde el Newcastle prepara la nueva temporada. Según se informa, el reconocimiento médico con el Arsenal tendrá lugar el lunes.

Así, el Newcastle está a punto de perder de nuevo a un jugador importante este verano. Antes ya se marcharon Anthony Gordon (FC Barcelona) y Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).