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Al Manchester United no le ha hecho falta mucho tiempo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, para que quede clara la dificultad de la misión que le espera en Old Trafford. Tras solo tres partidos del técnico argentino, el equipo se ha topado con una serie de resultados abultados que han devuelto su nombre a registros históricos «negativos» que no se veían desde hace más de seis décadas, y que han sometido su arranque en el club a una presión temprana.

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Ante el Brentford, el United sufrió una derrota por 4-0 este sábado por la noche, en la 12.ª jornada de la Premier League , con lo que completa una serie de 3 partidos consecutivos de liga en los que ha encajado cuatro goles o más. Según una estadística publicada por la cuenta «Squawka», algo así no le ocurría al equipo desde 1961, después de ver perforada su portería cuatro veces ante el Aston Villa, luego ante el Liverpool y, finalmente, ante el Brentford.

La serie comenzó con el empate 4-4 ante el Aston Villa el 8 de noviembre (bajo las órdenes del anterior entrenador, Michael Carrick), siguió con la derrota por 4-0 ante el Liverpool el día 22 del mismo mes y continuó con la caída por el mismo resultado ante el Brentford hoy, 28 de noviembre. De este modo, el United ha encajado 12 goles en tres partidos consecutivos y solo ha marcado cuatro, todos ellos ante el Aston Villa.

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Y la cosa no se queda en los goles encajados: la cuenta «Mister Chip» reveló en la red social X que el Manchester United ha perdido dos partidos consecutivos de la Premier League por cuatro goles o más de diferencia por primera vez desde diciembre de 1963.

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Opta confirmó ese mismo dato y señaló que la última vez que el equipo perdió dos partidos consecutivos de liga por al menos cuatro goles de diferencia fue en el Boxing Day de 1963.

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Estas cifras coinciden con los primeros partidos de Pochettino, que no ha logrado ninguna victoria en sus tres primeros encuentros al frente del equipo. El técnico perdió su estreno ante el Liverpool por 0-4 en la liga, después empató 2-2 con el Sporting de Portugal en la Liga de Campeones y esta noche ha sufrido su segunda derrota en el campeonato doméstico ante el Brentford, por el mismo marcador.

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En cuanto al balance liguero del Manchester United esta temporada, la derrota ante el Brentford es la sexta del equipo, frente a cinco empates y una sola victoria, por lo que se queda con 8 puntos tras 12 partidos. El equipo había sumado 8 puntos en las 11 primeras jornadas, antes de encajar hoy esta nueva derrota, que lo mantiene en el 19.º puesto (penúltimo) de la clasificación.

Por su parte, el Brentford eleva su cuenta a 20 puntos tras conseguir su quinta victoria en la competición, frente a cinco empates y dos derrotas, y asciende a la quinta posición.

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Además, el conjunto londinense logró su primera victoria ante el Manchester United en Old Trafford en la Premier League, gracias a su eficacia ofensiva y a los reiterados errores defensivos del equipo local.

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