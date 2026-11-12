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Zinedine Zidane estaría preparando un cambio táctico para alinear como delantero centro a Desire Doue, joven promesa del Paris Saint-Germain, cuando Francia se enfrente a Italia en la Liga de Naciones. Bixente Lizarazu ha elogiado la idea y cree que el polivalente futbolista está listo para convertirse en un pilar fundamental de la selección.

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Zidane prepara un cambio táctico para el duelo contra Italia

Zidane se dispone a realizar un importante ajuste táctico para el duelo del jueves contra Italia en la Liga de Naciones. Todo apunta a que el joven jugador del PSG Doue será el delantero centro de la selección, una posición poco habitual para él.

El futbolista de 21 años ya ha disputado 19 partidos internacionales y ha marcado cuatro goles con su país. Ser titular como delantero centro en un encuentro de tanta repercusión supone un hito importante en su carrera internacional, que avanza a gran velocidad.

Lizarazu confía en que Doue brille a las órdenes de Zidane

El exdefensa de Francia Bixente Lizarazu cree que el talento del PSG reúne todas las condiciones para destacar bajo el actual cuerpo técnico. El analista espera que el versátil delantero se consolide como titular habitual.

«Creo que Desire Doue será uno de los titulares habituales de la generación ‘ZZ’», explicó Lizarazu a L'Equipe. «En el sistema de Zinedine Zidane, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de ataque o incluso en la posición más ofensiva del centro del campo».

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El analista elogió la versatilidad táctica del joven y recordó que ya había destacado como centrocampista ofensivo tanto en el Rennes como en el Paris Saint-Germain. «Sea cual sea la posición, sabe adaptarse», añadió Lizarazu.

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Entre los grandes referentes del ataque de Francia

Lizarazu insiste en que el futbolista de 21 años ya merece figurar entre las estrellas ofensivas más consagradas del país. Pese a su rápido ascenso, cree que al delantero aún le queda un amplio margen de mejora. Dada su juventud, el potencial de Doue sigue siendo extraordinariamente alto.

«Doue ya debe situarse al mismo nivel que Michael Olise, Ousmane Dembele y Kylian Mbappe, sin olvidar que, dada su juventud, todavía tiene margen para crecer», añadió. «Actualmente sigue una trayectoria similar a la de Olise, que representa lo mejor de la nueva generación de Francia».

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Una gran oportunidad en la Liga de Naciones

El encuentro del jueves contra Italia en la Liga de Naciones ofrece a Doue una gran oportunidad para afianzar su lugar en los planes de Zidane. Jugar como delantero centro pondrá a prueba su capacidad de definición y su inteligencia táctica ante una defensa conocida por su solidez. Si triunfa en esa posición, el jugador del PSG podría ofrecer a Francia una excelente solución a largo plazo en ataque.