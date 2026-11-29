Compartir Sigue a GOAL en Google

El Al Qadsiah ha recibido un impulso importante antes del esperado enfrentamiento ante el Al Nassr en la Liga Roshn saudí: su delantero italiano Mateo Retegui ya está listo para volver a jugar tras completar su programa de tratamiento y recuperación. Así, el equipo está cerca de recuperar una de sus principales opciones en ataque antes del gran duelo.

Anuncios

Según las últimas novedades, Retegui ha completado las fases de tratamiento y recuperación y ya está a disposición del técnico norirlandés Brendan Rodgers de cara al partido previsto para el próximo viernes, correspondiente a la decimocuarta jornada, en el Al-Awwal Park de Riad.

El delantero italiano sufrió una lesión en el músculo del muslo antes del encuentro ante el Al Riyadh, de la duodécima jornada del campeonato, el pasado 29 de octubre, lo que le mantuvo alejado del equipo durante casi cuatro semanas. Su ausencia incluyó los partidos ante el Al Gharafa catarí y el Shabab Al Ahli emiratí en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Retegui vuelve antes de una prueba exigente

La vuelta de Retegui llega en un momento muy importante para el Al Qadsiah, que se prepara para medirse a un rival directo por los puestos de cabeza en un partido que podría influir claramente en la lucha de las próximas jornadas, sobre todo con los equipos de arriba tan igualados en puntos.

El delantero italiano supone un refuerzo importante para el sistema ofensivo del Al Qadsiah, ya que su regreso da a Rodgers más margen de elección en la línea de ataque y ofrece al equipo una solución adicional ante el Al Nassr, con el que está empatado a puntos, lo que eleva la importancia del duelo y de sus planteamientos tácticos.

Anuncios Anuncios

Lee también: Experto arbitral: el gol del Al Hilal no es válido, y esta es la postura del VAR sobre la jugada de Ronaldo

Related Topics

Próximos partidos ALN 1ª División 12:30 ALQ

Además, el Al Qadsiah quiere aprovechar el buen momento anímico que vive el equipo tras la victoria por 2-0 ante el Al Fayha en la última jornada para seguir sumando puntos y no desaprovechar la oportunidad de acercarse aún más al líder, el Al Hilal.

Rodgers retoma la preparación el martes

Rodgers decidió conceder a los jugadores del Al Qadsiah dos días de descanso a partir del domingo, tras el triunfo ante el Al Fayha. El equipo volverá a los entrenamientos colectivos el próximo martes para comenzar la preparación propiamente dicha del esperado duelo ante el Al Nassr.

Anuncios

Se espera que las próximas sesiones se centren en los aspectos técnicos y tácticos y en preparar a los jugadores para un partido que exige la máxima concentración, dada la fortaleza del rival y la importancia de los tres puntos en la carrera por los primeros puestos.

El Al Qadsiah ocupa la segunda posición en la clasificación de la Liga Roshn con 31 puntos, fruto de 10 victorias, un empate y dos derrotas en 13 partidos, y supera por diferencia de goles al Al Nassr, tercero con la misma puntuación.

Anuncios

El conjunto de Al Qadsiah está a solo dos puntos del líder, el Al Hilal, que suma 33 puntos pese a haber disputado únicamente 12 partidos. Por ello, el duelo del viernes es una oportunidad importante para que el Al Qadsiah consolide su segunda plaza y siga presionando a la cabeza, aunque al mismo tiempo supone una prueba directa de sus aspiraciones ante uno de sus principales rivales.