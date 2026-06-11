Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

El argelino Gharbal inicia su participación en el Mundial en el grupo de Marruecos

M. Ghorbal
Haití vs Escocia
Haití
Escocia
World Cup
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
Argelia
Haití
Escocia
EE. UU.
Brasil
Marruecos

Un árbitro árabe dirigirá el partido de los Leones del Atlas en el Mundial.

La FIFA designó al árbitro argelino Mustapha Gharbal para dirigir un partido del Grupo C del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Dirigirá el encuentro entre Haití y Escocia en la primera jornada, que se jugará la madrugada del domingo en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos), dentro del Grupo C, donde también están Marruecos y Brasil.

Este duelo se jugará pocas horas antes del esperado Marruecos-Brasil en el MetLife de Nueva York, también en el grupo C.

Le asistirán sus compatriotas Makran Kourari y Abbas Akram Zerhouni.

Gharbal, de 40 años, es uno de los árbitros más destacados de África gracias a su experiencia en la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de la CAF.

Con amplia experiencia internacional, ya pitó la Copa Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos y la Copa Intercontinental de Clubes.

Su trayectoria refuerza su estatus en la élite arbitral africana gracias a la confianza de las federaciones africana e internacional.

Anuncios