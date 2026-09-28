Un partido entre REMO y SVH en la quinta categoría del fútbol amateur fue suspendido el sábado por la tarde por el árbitro. Un jugador del REMO gritó la palabra ‘cáncer’, tras lo cual no se siguió jugando.

El partido entre REMO y SVH apenas llevaba media hora en juego cuando se produjo el incidente. Un jugador del REMO gritó la palabra, tras lo cual el árbitro detuvo el juego.

El jugador pidió disculpas y dijo que lo había gritado ‘por emoción’. Finalmente, se acercaron más jugadores y el árbitro se confundió.

Según el entrenador del SVH, «el árbitro ya no sabía quién había gritado la palabra» y decidió suspender el partido. «Nunca había vivido algo así», afirmó el entrenador del equipo que no había utilizado la palabra.

Finalmente, incluso se llamó a la policía porque el árbitro, según sus propias palabras, ya no se sentía seguro. «Todo el mundo quería hablar con él, pero desde luego no fue amenazado. Sintió que no se le escuchaba», dijo el presidente del REMO, Humphrey Alladin, al Algemeen Dagblad.

Por ahora no se sabe cuándo, ni si, se reanudará el partido entre REMO y SVH.



